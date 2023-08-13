https://sputnikarabic.ae/20230813/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-فيديو-مناورات-الدفاع-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1080030780.html

الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو مناورات "الدفاع عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات"

الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو مناورات "الدفاع عن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات"

نشرت وسائل إيرانية، اليوم الأحد، فيديو للمناورات العسكرية التي أجرتها القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، في الثاني من الشهر الجاري، لـ"الدفاع عن الجزر... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T14:49+0000

2023-08-13T14:49+0000

2023-08-13T14:49+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني "إيران بالعربية"، مساء اليوم الأحد، أن شريط الفيديو يتعلق بمناورات "الدفاع عن الجزر الإيرانية الثلاث" في الخليج، التي أجريت قبل أيام في مياه الخليج.وانطلقت المناورات بحضور القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين.وأوضحت وكالة "إرنا"، في الثاني من الشهر الجاري، أن "هذه المناورات أطلق عليها اسم "العميد الشهيد إسحاق دارا"، بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى، (المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى).كما تهدف المناورات إلى "تنفيذ التمارين والمواقف المختلفة من قبل الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة، والبحرية الجوية، والحرب الإلكترونية، والرد السريع، وكتائب الإمام الحسين (ع) في محافظة هرمزجان، والتعبئة البحرية بدعم جوي من القوة الجوفضائية في الحرس الثوري"، حسب الوكالة الإيرانية.وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد في الآونة الأخيرة، رفض "استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث"، مؤكدا "دعم سيادة الإمارات على جزرها ومياهها الإقليمية"، داعيا "إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية"، مرحّبا بالاتفاق بين السعودية وإيران.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية "سيادتها على الجزر الثلاث في الخليج"، نافيةً من جهة أخرى تدخلها في اليمن.وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في معرض رده على بيان صادر عن اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، "تأكيده موقف إيران الدائم، بأن الجزر الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفي سياق متصل، شدد نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني، العميد علي رضا إلهامي، اليوم الأحد، على أن لدى بلاده القوة لصد أي نوع من التهديد، وقوة الدفاع الجوي، اليوم، في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن تصريحات العميد علي رضا إلهامي جاءت أثناء زيارته لمنطقة "شهيد علي أكبر مردانه" للدفاع الجوي، وتفقده لأجزاء مختلفة من هذه المنطقة الدفاعية، بهدف إجراء تقييم للقوة القتالية والجاهزية الدفاعية لهذه الوحدة.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن سماء البلاد تخضع لمراقبة دقيقة، قائلا: "يتم تنفيذ التدريبات اللازمة بما يتوافق مع التهديدات المحتملة في وحدات الدفاع الجوي".واستطرد العميد علي رضا إلهامي:وأوضح القائد العسكري أن قوات بلاده العسكرية وصلت إلى مستوى من الجاهزية لتملك القدرة على صد أي نوع من التهديد.

https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يطلق-مناورات-بحرية--بهدف-الدفاع-عن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1079690255.html

https://sputnikarabic.ae/20230430/إعلام-إيران-تتخذ-قرارا-بشأن-الجزر-الثلاث-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-بأمر-من-خامنئي-1076485147.html

https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئاسة-الإيرانية-ادعاءات-حكام-مجلس-التعاون-الخليجي-حول-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-باطلة-1078984075.html

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