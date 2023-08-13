https://sputnikarabic.ae/20230813/الخارجية-الإسرائيلية-لن-نسمح-للسعودية-بفتح-أي-تمثيل-دبلوماسي-من-أي-نوع-1080019969.html

الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح للسعودية بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع

الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح للسعودية بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن "بلاده لن تسمح للمملكة العربية السعودية بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع". 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T08:42+0000

2023-08-13T08:42+0000

2023-08-13T08:44+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية "103 fm"، عن كوهين أن "إسرائيل لن تسمح للسعودية بفتح أي مكتب تمثيلي لها في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها أو سيادتها".وجاءت تصريحات إيلي كوهين، تعليقا على تعيين السعودية⁩، أمس السبت، سفيرا لها لدى السلطة الفلسطينية وقنصلا في القدس، لأول مرة في تاريخ المملكة وذلك في ظل الاتصالات الجارية بشأن التطبيع بين المملكة وإسرائيل.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن "الجانب السعودي لم ينسق مع إسرائيل لهذا الأمر، وهو ما يدعو تل أبيب إلى عدم السماح للمملكة بفتح أي تمثيل دبلوماسي من أي نوع".وادعى كوهين أن "السعوديين يريدون توصيل رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم، ولكن إسرائيل لن تسمح للدول بفتح قنصليات، لأنه لا يتفق مع رؤيتها"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في محادثات التطبيع".وأمس السبت، سلّم السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، "نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضًا وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي".وأعلنت السفارة السعودية في الأردن، أن "تسليم الأوراق تم خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن عطا الله خيري"، مشيرة إلى أن "السفير نايف بن بندر السديري، سيكون أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية".وعقب اعتماد الأوراق، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد قال، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن "الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار"، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".كما قال وزير الخارجية السعودي، أخيرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة "زعماء مجموعة العشرين"، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

https://sputnikarabic.ae/20230812/خطوة-تاريخية-ورسالة-قوية-كيف-رأى-الإعلام-الإسرائيلي-تعيين-السعودية-أول-سفير-لها-لدى-فلسطين؟-1080010847.html

السعودية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم