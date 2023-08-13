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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-دون-وقوع-خسائر-1080015297.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود دون وقوع خسائر
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود دون وقوع خسائر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود دون وقوع خسائر أو أضرار. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T02:52+0000
2023-08-13T03:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد إنه "في حوالي الساعة الرابعة فجرا تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي".وأفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وتكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع "المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .
https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-المطار-العسكري-الأوكراني-في-إيفانو-فرانكوفسك-1080003403.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود دون وقوع خسائر

02:52 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 03:15 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود دون وقوع خسائر أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد إنه "في حوالي الساعة الرابعة فجرا تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة واحدة بدون طيار ضد مرافق في الاتحاد الروسي".
وأفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وتكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطار عسكري أوكراني في إيفانو فرانكوفسك
أمس, 10:08 GMT
وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع "المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".
وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .
كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
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