https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاع-الروسية-القضاء-على-ما-يصل-إلى-45-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوليمانسك-1080022163.html
الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك
الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، هجمات القوات الأوكرانية في أربعة اتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T10:18+0000
2023-08-13T10:18+0000
2023-08-13T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستخدام الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية، في صد ست هجمات وهجمات مضادة فاشلة من جانب وحدات من ألوية الهجوم الجوي 14 و44 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك مناطق سينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب الوزارة، فإن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من طراز "AN / TPQ-36" أمريكي الصنع".وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم صد هجمات العدو في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسك وزابوروجيه".كما هاجم الجيش الروسي مركز القيادة للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وتم ضرب مركز التحكم للطائرات المسيرة، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.في يوم واحد فقط، ضرب الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 مقاطعة.وفي اتجاه كراسنوليمانسكي، نجحت الإجراءات الاحترافية لوحدات مجموعة قوات" المركز" وبضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد هجوم المجموعة المهاجمة من اللواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقضت على ما يصل إلى 45 من العسكريين الأوكرانيين و3 عربات قتال مصفحة و4 شاحنات صغيرة ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك
10:18 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، هجمات القوات الأوكرانية في أربعة اتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستخدام الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية، في صد ست هجمات وهجمات مضادة فاشلة من جانب وحدات من ألوية الهجوم الجوي 14 و44 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك مناطق سينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب الوزارة، فإن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من طراز "AN / TPQ-36" أمريكي الصنع".
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم صد هجمات العدو في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسك وزابوروجيه".
كما هاجم الجيش الروسي مركز القيادة للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وتم ضرب مركز التحكم للطائرات المسيرة، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
في يوم واحد فقط، ضرب الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 مقاطعة.
وفي اتجاه كراسنوليمانسكي، نجحت الإجراءات الاحترافية لوحدات مجموعة قوات" المركز" وبضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد هجوم المجموعة المهاجمة من اللواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقضت على ما يصل إلى 45 من العسكريين الأوكرانيين و3 عربات قتال مصفحة و4 شاحنات صغيرة ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".