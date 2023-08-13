عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاع-الروسية-القضاء-على-ما-يصل-إلى-45-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوليمانسك-1080022163.html
الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك
الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، هجمات القوات الأوكرانية في أربعة اتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T10:18+0000
2023-08-13T10:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079699581_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_35d0f66c3727706d3c41b98b50591e71.jpg
وقالت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستخدام الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية، في صد ست هجمات وهجمات مضادة فاشلة من جانب وحدات من ألوية الهجوم الجوي 14 و44 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك مناطق سينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب الوزارة، فإن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من طراز "AN / TPQ-36" أمريكي الصنع".وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم صد هجمات العدو في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسك وزابوروجيه".كما هاجم الجيش الروسي مركز القيادة للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وتم ضرب مركز التحكم للطائرات المسيرة، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.في يوم واحد فقط، ضرب الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 مقاطعة.وفي اتجاه كراسنوليمانسكي، نجحت الإجراءات الاحترافية لوحدات مجموعة قوات" المركز" وبضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد هجوم المجموعة المهاجمة من اللواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقضت على ما يصل إلى 45 من العسكريين الأوكرانيين و3 عربات قتال مصفحة و4 شاحنات صغيرة ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230813/إحباط-محاولة-أوكرانية-لشن-هجوم-إرهابي-بطائرة-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1080020172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079699581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8ec6d77a1ff9115ccc0b4e0fbbf333.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: القضاء على ما يصل إلى 45 عسكريا أوكرانيا على محور كراسنوليمانسك

10:18 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 10:48 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي صد، خلال اليوم الماضي، هجمات القوات الأوكرانية في أربعة اتجاهات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة: "في اتجاه كوبيانسك، نجحت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، باستخدام الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية، في صد ست هجمات وهجمات مضادة فاشلة من جانب وحدات من ألوية الهجوم الجوي 14 و44 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك مناطق سينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب الوزارة، فإن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة ومركبتين، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية من طراز "AN / TPQ-36" أمريكي الصنع".
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية
08:53 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم صد هجمات العدو في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسك وزابوروجيه".
كما هاجم الجيش الروسي مركز القيادة للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وتم ضرب مركز التحكم للطائرات المسيرة، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
في يوم واحد فقط، ضرب الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 مقاطعة.
وفي اتجاه كراسنوليمانسكي، نجحت الإجراءات الاحترافية لوحدات مجموعة قوات" المركز" وبضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد هجوم المجموعة المهاجمة من اللواء 68 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقضت على ما يصل إلى 45 من العسكريين الأوكرانيين و3 عربات قتال مصفحة و4 شاحنات صغيرة ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала