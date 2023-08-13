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https://sputnikarabic.ae/20230813/الصين-تطلق-أول-قمر-صناعي-لإنشاء-صور-ثلاثية-الأبعاد-1080017138.html
الصين تطلق أول قمر صناعي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد
الصين تطلق أول قمر صناعي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد
أطلقت الصين، اليوم الأحد، القمر الصناعي لرصد الكوارث "L-SAR4 01" على متن مركبة الإطلاق "Long Marc - 3B"، ليصبح أول قمر صناعي في العالم بفتحة تركيبية (لإنشاء... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T06:09+0000
2023-08-13T06:12+0000
العالم
علوم
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تم الإطلاق في الساعة 1:26 بالتوقيت المحلي (20:26 بتوقيت موسكو) أمس السبت، من محطة "شيتشانغ" الفضائية الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. بعد مرور بعض الوقت على الإطلاق، دخل القمر الصناعي بنجاح في المدار المحدد.وقالت الإدارة في بيان: "هذا هو أول قمر صناعي في العالم ذي فتحة تركيبة "SAR" عالي المدار يدخل مرحلة تنفيذ المشروع".وأشارت الإدارة إلى أن "القمر الصناعي سيحسن نظام مراقبة الفضاء للكوارث الطبيعية في الدولة، وبالتالي زيادة القدرة على منع الكوارث الطبيعية والتخفيف من عواقبها".
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العالم, علوم
العالم, علوم

الصين تطلق أول قمر صناعي لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد

06:09 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 06:12 GMT 13.08.2023)
© Fotolia / Andrey Armyagovقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Fotolia / Andrey Armyagov
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أطلقت الصين، اليوم الأحد، القمر الصناعي لرصد الكوارث "L-SAR4 01" على متن مركبة الإطلاق "Long Marc - 3B"، ليصبح أول قمر صناعي في العالم بفتحة تركيبية (لإنشاء صور ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)، حسبما ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).
تم الإطلاق في الساعة 1:26 بالتوقيت المحلي (20:26 بتوقيت موسكو) أمس السبت، من محطة "شيتشانغ" الفضائية الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. بعد مرور بعض الوقت على الإطلاق، دخل القمر الصناعي بنجاح في المدار المحدد.
وقالت الإدارة في بيان: "هذا هو أول قمر صناعي في العالم ذي فتحة تركيبة "SAR" عالي المدار يدخل مرحلة تنفيذ المشروع".
وأشارت الإدارة إلى أن "القمر الصناعي سيحسن نظام مراقبة الفضاء للكوارث الطبيعية في الدولة، وبالتالي زيادة القدرة على منع الكوارث الطبيعية والتخفيف من عواقبها".
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