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القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1080015022.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T02:13+0000
2023-08-13T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع " المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .وأردف سافتشوك، قائلا، أن أطقم القاذفات الروسية متعددة الأغراض " سو - 34" نفذت أربع ضربات بقنابل جوية موجهة ضد ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في منطقة نيفسكوي، بروليتارسكو.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل

02:13 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وتكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع " المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".
وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .
كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .
وأردف سافتشوك، قائلا، أن أطقم القاذفات الروسية متعددة الأغراض " سو - 34" نفذت أربع ضربات بقنابل جوية موجهة ضد ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في منطقة نيفسكوي، بروليتارسكو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
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