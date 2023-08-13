https://sputnikarabic.ae/20230813/القوات-الروسية-تصد-5-هجمات-أوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1080015022.html
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T02:13+0000
2023-08-13T02:13+0000
2023-08-13T02:19+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع " المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .وأردف سافتشوك، قائلا، أن أطقم القاذفات الروسية متعددة الأغراض " سو - 34" نفذت أربع ضربات بقنابل جوية موجهة ضد ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في منطقة نيفسكوي، بروليتارسكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تصد 5 هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان- عاجل
02:13 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان وتكبيدها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.
موسكو- سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه كراسني ليمان بمنطقة غابات سيريبريانسكي، صدت الوحدات الأمامية لقوات تجمع " المركز" خمس محاولات لمجموعات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 42 و67 التابعة للقوات الأوكرانية، وكذلك اللواء الخامس من الحرس الوطني لأوكرانيا".
وأضاف سافتشوك أن خسائر العدو بلغت اكثر من 80 مسلحا وتدمير عربة قتال مشاة ، وعربة مصفحة ومدفع هاون عيار 120 ملم .
كما أشار سافتشوك إلى أن مدفعية وطيران قوات التجمع صدت في اتجاه سفاتوف محاولتين لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 الأوكراني وقضت على نحو 10 أشخاص و تدمير عربة قتالية مصفحة .
وأردف سافتشوك، قائلا، أن أطقم القاذفات الروسية متعددة الأغراض " سو - 34" نفذت أربع ضربات بقنابل جوية موجهة ضد ثلاث نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومستودع ذخيرة ميداني في منطقة نيفسكوي، بروليتارسكو.