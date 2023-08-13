https://sputnikarabic.ae/20230813/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مدفع-هاوتزر-أمريكي-بالقرب-من-خيرسون-1080017815.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي بالقرب من خيرسون
القوات المسلحة الروسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي بالقرب من خيرسون
دمرت المجموعة العسكرية "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية مدفع هاوتزر "M777" أمريكي الصنع تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، حسبما صرح مصدر مطلع. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T07:08+0000
2023-08-13T07:08+0000
2023-08-13T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الخسائر: القضاء على ثلاثة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، وأصابة أربعة".وأضاف المصدر: "أيضا، بالقرب من خيرسون، دمّر الجيش الروسي موقع القوات الأوكرانية، ما أدى إلى تصفية خمسة مسلحين وإصابة أربعة جنود آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف المصدر: "خلال اليوم الماضي، دمرت تشكيلات مجموعة "دنيبر" على محور خيرسون، زورقا وقضت على خمسة مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة أطقم هاون من عيار 120 ملم وذخيرتها، والخسائر 13 جندي أوكراني وإصابة 7".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة الجزر الواقعة في دلتا دنيبر، أصابت المدفعية الروسية قذيفة هاون من عيار 120 ملم مع الطاقم، وعلى محور كاخوفكا، هاجم المقاتلون موقع القوات الأوكرانية، ما أدى إلى القضاء على 11 مسلحًا". كما أوضح المصدر أنه تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا- بي" في المنطقة مع طاقم من خمسة جنود وذخيرة عسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230813/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود-دون-وقوع-خسائر-1080015297.html
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رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي بالقرب من خيرسون
07:08 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 07:23 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
دمرت المجموعة العسكرية "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية مدفع هاوتزر "M777" أمريكي الصنع تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، حسبما صرح مصدر مطلع.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الخسائر: القضاء على ثلاثة من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، وأصابة أربعة".
وأضاف المصدر: "أيضا، بالقرب من خيرسون، دمّر الجيش الروسي موقع القوات الأوكرانية، ما أدى إلى تصفية خمسة مسلحين وإصابة أربعة جنود آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف المصدر: "خلال اليوم الماضي، دمرت تشكيلات مجموعة "دنيبر" على محور خيرسون، زورقا وقضت على خمسة مقاتلين من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة أطقم هاون من عيار 120 ملم وذخيرتها، والخسائر 13 جندي أوكراني وإصابة 7".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة الجزر الواقعة في دلتا دنيبر، أصابت المدفعية الروسية قذيفة هاون من عيار 120 ملم مع الطاقم، وعلى محور كاخوفكا، هاجم المقاتلون موقع القوات الأوكرانية، ما أدى إلى القضاء على 11 مسلحًا". كما أوضح المصدر أنه تم تدمير مدفع هاوتزر "مستا- بي" في المنطقة مع طاقم من خمسة جنود وذخيرة عسكرية".