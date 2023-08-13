https://sputnikarabic.ae/20230813/المدفعية-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1080018710.html
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
دمّر طاقم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية عربة قتال أوكرانية للمشاة على محور كوبيانسك بإصابة مباشرة بقذيفة هاون 82 ملم. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T07:51+0000
2023-08-13T07:51+0000
2023-08-13T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق الضربة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور 70 جنديًا، خلال يوم أمس.ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه باستخدام طائرة مسيرة تدمير المدرعة الأوكرانية مع الطاقم بداخلها بضربة مباشرة بقذيفة هاون.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_155:0:2454:1724_1920x0_80_0_0_f2533b5de4b831a85db73502617920f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
تابعنا عبر
دمّر طاقم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية عربة قتال أوكرانية للمشاة على محور كوبيانسك بإصابة مباشرة بقذيفة هاون 82 ملم.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق الضربة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور 70 جنديًا، خلال يوم أمس.
ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه باستخدام طائرة مسيرة تدمير المدرعة الأوكرانية مع الطاقم بداخلها بضربة مباشرة بقذيفة هاون.