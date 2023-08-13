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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/المدفعية-الروسية-تدمر-مدرعة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1080018710.html
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
دمّر طاقم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية عربة قتال أوكرانية للمشاة على محور كوبيانسك بإصابة مباشرة بقذيفة هاون 82 ملم. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T07:51+0000
2023-08-13T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق الضربة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور 70 جنديًا، خلال يوم أمس.ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه باستخدام طائرة مسيرة تدمير المدرعة الأوكرانية مع الطاقم بداخلها بضربة مباشرة بقذيفة هاون.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر مدرعة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو

07:51 GMT 13.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Libkos
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دمّر طاقم المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية عربة قتال أوكرانية للمشاة على محور كوبيانسك بإصابة مباشرة بقذيفة هاون 82 ملم.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق الضربة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، أن القوات المسلحة الروسية تواصل هجومها على محور كوبيانسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور 70 جنديًا، خلال يوم أمس.
ويظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه باستخدام طائرة مسيرة تدمير المدرعة الأوكرانية مع الطاقم بداخلها بضربة مباشرة بقذيفة هاون.
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