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برلماني إيراني: حقل "آرش" مشترك بين إيران والسعودية والكويت
برلماني إيراني: حقل "آرش" مشترك بين إيران والسعودية والكويت
قال النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، اليوم الأحد، إن "حقل "آرش" الغازي هو حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية"، وأولويات... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T11:43+0000
2023-08-13T11:43+0000
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ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الأحد، عن مرادي، أن "إيران تجدد دوما استخدامها لمبدأ حسن الجوار مع الدول الجارة، ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية تبادل وجهات النظر في سياق العلاقات الإيجابية عنوانا لأجندتها على المسرح الدولي".وشدد البرلماني الإيراني على أن مجلس الشورى والحكومة الإيرانيين متفقان على تأمين مصالح بلادهما في حقل "آرش"، مناديا السعودية والكويت بعدم الانجرار خلف الدول التي تبحث عن خلق التوترات، بحسب قوله.واستطرد أحمد مرادي، قائلا:وطالب النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، وزارة الخارجية في بلاده إلى القيام بمتابعة مكثفة لملف حقل "آرش"، من أجل منع الدول الأخرى من تجاهل حقوق إيران في المنطقة، وتأمين وصون حقوق الدول الثلاث، بحسب قوله.وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.يأتي ذلك على وقع أزمة حقل "الدرة" (حقل آرش) الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".وأكّد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".من جهتها، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".واتفقت السعودية والكويت، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
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https://sputnikarabic.ae/20230709/الكويت-لا-مجال-لمفاوضات-مع-إيران-بشأن-حقل-الدرة-لأنه-حق-حصري-للكويت-والسعودية-1078896620.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, العالم العربي, الأخبار

برلماني إيراني: حقل "آرش" مشترك بين إيران والسعودية والكويت

11:43 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، اليوم الأحد، إن "حقل "آرش" الغازي هو حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية"، وأولويات بلاده للحوار.
ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الأحد، عن مرادي، أن "إيران تجدد دوما استخدامها لمبدأ حسن الجوار مع الدول الجارة، ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية تبادل وجهات النظر في سياق العلاقات الإيجابية عنوانا لأجندتها على المسرح الدولي".
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وشدد البرلماني الإيراني على أن مجلس الشورى والحكومة الإيرانيين متفقان على تأمين مصالح بلادهما في حقل "آرش"، مناديا السعودية والكويت بعدم الانجرار خلف الدول التي تبحث عن خلق التوترات، بحسب قوله.
واستطرد أحمد مرادي، قائلا:

مجلس الشورى يؤكد دوما على صون حدود البلاد، حسبما ينص الدستور، وأنه سيبادر بالتأكيد إلى تقديم الدعم للحكومة لصون الحقوق الوطنية للبلاد في منطقة حقل "آرش" الغازي، ويجب العمل بطريقة تصون المصالح الإيرانية بالكامل.

وطالب النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، وزارة الخارجية في بلاده إلى القيام بمتابعة مكثفة لملف حقل "آرش"، من أجل منع الدول الأخرى من تجاهل حقوق إيران في المنطقة، وتأمين وصون حقوق الدول الثلاث، بحسب قوله.
وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
يأتي ذلك على وقع أزمة حقل "الدرة" (حقل آرش) الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".
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وأكّد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".
من جهتها، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".
وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
واتفقت السعودية والكويت، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
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