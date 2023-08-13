https://sputnikarabic.ae/20230813/برلماني-إيراني-حقل-آرش-مشترك-بين-إيران-والسعودية-والكويت-1080023839.html

برلماني إيراني: حقل "آرش" مشترك بين إيران والسعودية والكويت

برلماني إيراني: حقل "آرش" مشترك بين إيران والسعودية والكويت

قال النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، اليوم الأحد، إن "حقل "آرش" الغازي هو حقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية"، وأولويات... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T11:43+0000

2023-08-13T11:43+0000

2023-08-13T11:43+0000

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الكويت

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/01/1067165383_0:47:1472:875_1920x0_80_0_0_654169c4f36a18a0140572ac3f46b43c.jpg

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الأحد، عن مرادي، أن "إيران تجدد دوما استخدامها لمبدأ حسن الجوار مع الدول الجارة، ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية تبادل وجهات النظر في سياق العلاقات الإيجابية عنوانا لأجندتها على المسرح الدولي".وشدد البرلماني الإيراني على أن مجلس الشورى والحكومة الإيرانيين متفقان على تأمين مصالح بلادهما في حقل "آرش"، مناديا السعودية والكويت بعدم الانجرار خلف الدول التي تبحث عن خلق التوترات، بحسب قوله.واستطرد أحمد مرادي، قائلا:وطالب النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أحمد مرادي، وزارة الخارجية في بلاده إلى القيام بمتابعة مكثفة لملف حقل "آرش"، من أجل منع الدول الأخرى من تجاهل حقوق إيران في المنطقة، وتأمين وصون حقوق الدول الثلاث، بحسب قوله.وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.يأتي ذلك على وقع أزمة حقل "الدرة" (حقل آرش) الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل "الدرة".وأكّد المصدر أن "المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.وأضاف المصدر المسؤول أن "الكويت تجدد دعوتها إلى الجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي، كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".من جهتها، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى إيران بشأن المنطقة البحرية، التي يقع فيها حقل "الدرة" للغاز، وجددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة بالحقل.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيده أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".وأضاف المصدر أن "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".واتفقت السعودية والكويت، في وقت سابق، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.وترغب السعودية والكويت في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.

https://sputnikarabic.ae/20230808/ما-أسباب-تأخير-فتح-السفارة-السعودية-في-إيران-وما-علاقة-أزمة-حقل-الدرة؟-1079892002.html

https://sputnikarabic.ae/20230709/الكويت-لا-مجال-لمفاوضات-مع-إيران-بشأن-حقل-الدرة-لأنه-حق-حصري-للكويت-والسعودية-1078896620.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, العالم العربي, الأخبار