https://sputnikarabic.ae/20230813/تحت-شعار-تواصل-وتكامل-85-دولة-تجتمع-في-مكة-المكرمة-لترسيخ-مبادئ-الدين-الإسلامي-1080029176.html
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي في مكّة المكرّمة، الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T13:26+0000
2023-08-13T13:26+0000
2023-08-13T13:26+0000
راديو
صدى الحياة
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تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرّمة لترسيخ مبادئ الدّين الإسلامي
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرّمة لترسيخ مبادئ الدّين الإسلامي
التعايش بين الشعوب وتعزيز روابط التواصلانطلقت فعاليات المؤتمر الدّولي الإسلامي، اليوم الأحد، في مكّة المكرّمة، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم، في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الشعوب، والاعتدال الديني للحدّ من أعمال العنف ومشاعر الكراهية والتّطرف والإرهاب.وحول الهدف من هذا المؤتمر الدولي الإسلامي، يقول الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلّامة السّيد محمد علي الحسيني، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي في مكّة المكرّمة، الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور السينما في الإمارات، غضب على السوشيال ميديا بسبب حادث مرور في بيروت، غضب شعبي بسبب الوضع الصحي "الكارثي" في السودان، كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة.
التعايش بين الشعوب وتعزيز روابط التواصل
انطلقت فعاليات المؤتمر الدّولي الإسلامي، اليوم الأحد، في مكّة المكرّمة، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم، في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الشعوب، والاعتدال الديني للحدّ من أعمال العنف ومشاعر الكراهية والتّطرف والإرهاب.
وحول الهدف من هذا المؤتمر الدولي الإسلامي، يقول الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلّامة السّيد محمد علي الحسيني، لبرنامج "صدى الحياة":
يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية سموّ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن الجهود لتنفيذ رؤية المملكة 2030، لنشر ثقافة ومبادئ ومفاهيم الإسلام الوسطية المعتدلة، وتقديم صورة ناصعة عنه للعالم على ضوء وثيقة مكة المكرمة، التي رسّخت كل قيم هذا الدين الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، ولمواجهة التطرف الديني ووضع حد للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية المتفشي في ربوع العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي...