عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230813/تحت-شعار-تواصل-وتكامل-85-دولة-تجتمع-في-مكة-المكرمة-لترسيخ-مبادئ-الدين-الإسلامي-1080029176.html
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي في مكّة المكرّمة، الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T13:26+0000
2023-08-13T13:26+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080028689_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_40adc1d7d4b2d55bc896db18ce67e697.png
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرّمة لترسيخ مبادئ الدّين الإسلامي
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرّمة لترسيخ مبادئ الدّين الإسلامي
التعايش بين الشعوب وتعزيز روابط التواصلانطلقت فعاليات المؤتمر الدّولي الإسلامي، اليوم الأحد، في مكّة المكرّمة، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم، في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الشعوب، والاعتدال الديني للحدّ من أعمال العنف ومشاعر الكراهية والتّطرف والإرهاب.وحول الهدف من هذا المؤتمر الدولي الإسلامي، يقول الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلّامة السّيد محمد علي الحسيني، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080028689_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_16582df55fd867627a5665ec0a1cfccc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرمة لترسيخ مبادئ الدين الإسلامي

13:26 GMT 13.08.2023
راديو
تحت شعار "تواصل وتكامل"... 85 دولة تجتمع في مكة المكرّمة لترسيخ مبادئ الدّين الإسلامي
تابعنا عبرTelegramNabd
فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي في مكّة المكرّمة، الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور السينما في الإمارات، غضب على السوشيال ميديا بسبب حادث مرور في بيروت، غضب شعبي بسبب الوضع الصحي "الكارثي" في السودان، كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة.

التعايش بين الشعوب وتعزيز روابط التواصل

انطلقت فعاليات المؤتمر الدّولي الإسلامي، اليوم الأحد، في مكّة المكرّمة، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم، في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الشعوب، والاعتدال الديني للحدّ من أعمال العنف ومشاعر الكراهية والتّطرف والإرهاب.
وحول الهدف من هذا المؤتمر الدولي الإسلامي، يقول الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلّامة السّيد محمد علي الحسيني، لبرنامج "صدى الحياة":

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية سموّ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ضمن الجهود لتنفيذ رؤية المملكة 2030، لنشر ثقافة ومبادئ ومفاهيم الإسلام الوسطية المعتدلة، وتقديم صورة ناصعة عنه للعالم على ضوء وثيقة مكة المكرمة، التي رسّخت كل قيم هذا الدين الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، ولمواجهة التطرف الديني ووضع حد للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية المتفشي في ربوع العالم.

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала