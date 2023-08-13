تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:29 GMT 13.08.2023
05:29 GMT 13.08.2023
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وكبدتها خسائر تقدر بأكثر من 80 عسكريا.
05:28 GMT 13.08.2023
استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، خلال ليل أمس السبت، بسبع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، والتي تم تزويدها لها من قبل الـ"ناتو"، حسبما أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.