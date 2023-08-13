https://sputnikarabic.ae/20230813/حميدتي-يعلن-إنشاء-الوكالة-السودانية-للإغاثة-والعمليات-الإنسانية-في-البلاد-1080030251.html

حميدتي يعلن إنشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في البلاد

حميدتي يعلن إنشاء الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في البلاد

كشف قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الأحد، أهداف الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي أعلن إنشاءها. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T14:07+0000

2023-08-13T14:07+0000

2023-08-13T14:07+0000

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وقال حميدتي، في بيان له، إن "إنشاء الوكالة الإغاثية جاء نظرا للأوضاع الإنسانية المأساوية والكوارث الناتجة عن الحرب، التي فرضت علينا من النظام البائد وحلفائهم في قيادة القوات المسلحة، والحاجة الماسة إلى تيسير العمليات الإنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية أو تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع".وأكد "التزام قيادة قوات الدعم السريع بتمكين المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة أو عرقلة، والمساهمة في حمايتهم والالتزام بالقانون الإنساني".وأوضح أن الوكالة ستسعى إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها "توفير الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة من الحرب خاصة الخرطوم ودارفور وكردفان، ومناطق النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المنكوبة وتوزيعها على نحو عادل وشامل، والحيلولة دون استخدامها لأي أغراض تتعارض والأنظمة والمبادئ العالمية للعمل الإنساني".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230812/مقتل-30-شخصا-وإصابة-العشرات-باشتباكات-قبلية-في-ولاية-جنوب-دارفور-غربي-السودان-1080000592.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي