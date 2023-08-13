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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/خبير-عسكري-مصري-القاهرة-تحافظ-على-مبادئها-ولن-تزود-أوكرانيا-بأي-أسلحة-1080032847.html
خبير عسكري مصري: القاهرة تحافظ على مبادئها ولن تزود أوكرانيا بأي أسلحة
خبير عسكري مصري: القاهرة تحافظ على مبادئها ولن تزود أوكرانيا بأي أسلحة
علق خبير عسكري مصري على مزاعم وسائل إعلام، قالت إن القاهرة رفضت تزويد أوكرانيا بأسلحة، بعد محاولات وضغوط أمريكية، في مارس/ آذار الماضي. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T15:58+0000
2023-08-13T15:58+0000
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وأوضح العميد سمير راغب، الخبير العسكري المصري، ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن القاهرة لديها ثوابت لا تحيد عنها بشأن النزاعات أو مد أطرافها بالأسلحة.وعلق راغب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على مزاعم صحفية بشأن ضغوط أمريكية على القاهرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في مارس/ آذار الماضي، بقوله:" القاهرة تكاد تكون الدولة الأولى التي تتوافر لديها أسلحة شرقية وغربية، ورغم ذلك تحافظ على المبادئ العسكرية والسياسية لها دائما، والتي تقضي بعدم مد أي أطراف دولية بالأسلحة، بينما تسخرها لحماية أمنها القومي، ودائما ما تدعو للحلول السلمية".وتابع: "القاهرة على المستوى الرسمي، لا تعلق على مثل هذه التقارير، لكنها لا تخالف ثوابتها، رغم أنها لديها الاكتفاء الذاتي من الذخيرة وتصنع بعض الأسلحة، ولو أرادت لحققت مكاسب طائلة كما فعلت بعض الدول التي تصدر الأمر على أنها تجارة، لكن مصر تحافظ على مواقفها مهما كلفها الأمر".وشدد على أن القاهرة لن تزود أوكرانيا بأسلحة ولا روسيا أيضا، كما أشيع في السابق، إذ تحظى بثقة من كل مزودي السلاح في العالم، وهي أمينة على الثقة التي مُنحتها.وأوضح أن مصر لديها العديد من الأسلحة الشرقية التي كانت تبحث عنها واشنطن بأي وسيلة، لكنها لن تزود أي من الطرفين بأسلحة أو ذخائر.ويرى راغب أن المعلومات التي ترددها وسائل إعلام غربية، عبر مصادر مجهولة، تتكامل مع الأصوات الحالية في "الكونغرس" الأمريكي المطالبة بخفض أو منع المساعدات العسكرية عن القاهرة. مشددا على أن منع المساعدات عن مصر لن يضر بالقاهرة بقدر ما ستخسر واشنطن من الخطوة، في ظل تراجع علاقتها بجميع دول المنطقة.ولفت راغب إلى أن المعونة الأمريكية لم تعد مؤثرة بالنسبة للقاهرة، التي تحصل على الأسلحة من الشرق والغرب من الميزانية المخصصة لذلك، دون اعتبار مؤثر للمعونة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230803/قادة-7-دول-أفريقية-يتفقون-مع-بوتين-على-مواصلة-مناقشة-مبادرة-السلام-حول-أوكرانيا-1079773634.html
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الأخبار, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
الأخبار, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

خبير عسكري مصري: القاهرة تحافظ على مبادئها ولن تزود أوكرانيا بأي أسلحة

15:58 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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حصري
علق خبير عسكري مصري على مزاعم وسائل إعلام، قالت إن القاهرة رفضت تزويد أوكرانيا بأسلحة، بعد محاولات وضغوط أمريكية، في مارس/ آذار الماضي.
وأوضح العميد سمير راغب، الخبير العسكري المصري، ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن القاهرة لديها ثوابت لا تحيد عنها بشأن النزاعات أو مد أطرافها بالأسلحة.
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وعلق راغب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على مزاعم صحفية بشأن ضغوط أمريكية على القاهرة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في مارس/ آذار الماضي، بقوله:" القاهرة تكاد تكون الدولة الأولى التي تتوافر لديها أسلحة شرقية وغربية، ورغم ذلك تحافظ على المبادئ العسكرية والسياسية لها دائما، والتي تقضي بعدم مد أي أطراف دولية بالأسلحة، بينما تسخرها لحماية أمنها القومي، ودائما ما تدعو للحلول السلمية".
وتابع: "القاهرة على المستوى الرسمي، لا تعلق على مثل هذه التقارير، لكنها لا تخالف ثوابتها، رغم أنها لديها الاكتفاء الذاتي من الذخيرة وتصنع بعض الأسلحة، ولو أرادت لحققت مكاسب طائلة كما فعلت بعض الدول التي تصدر الأمر على أنها تجارة، لكن مصر تحافظ على مواقفها مهما كلفها الأمر".
وشدد على أن القاهرة لن تزود أوكرانيا بأسلحة ولا روسيا أيضا، كما أشيع في السابق، إذ تحظى بثقة من كل مزودي السلاح في العالم، وهي أمينة على الثقة التي مُنحتها.
وأوضح أن مصر لديها العديد من الأسلحة الشرقية التي كانت تبحث عنها واشنطن بأي وسيلة، لكنها لن تزود أي من الطرفين بأسلحة أو ذخائر.
ويرى راغب أن المعلومات التي ترددها وسائل إعلام غربية، عبر مصادر مجهولة، تتكامل مع الأصوات الحالية في "الكونغرس" الأمريكي المطالبة بخفض أو منع المساعدات العسكرية عن القاهرة. مشددا على أن منع المساعدات عن مصر لن يضر بالقاهرة بقدر ما ستخسر واشنطن من الخطوة، في ظل تراجع علاقتها بجميع دول المنطقة.
ولفت راغب إلى أن المعونة الأمريكية لم تعد مؤثرة بالنسبة للقاهرة، التي تحصل على الأسلحة من الشرق والغرب من الميزانية المخصصة لذلك، دون اعتبار مؤثر للمعونة الأمريكية.
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