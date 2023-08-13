https://sputnikarabic.ae/20230813/رئيس-جنوب-أفريقيا-يمنح-عفوا-لسلفه-المسجون-جاكوب-زوما-1080019772.html

رئيس جنوب أفريقيا يمنح عفوا لسلفه المسجون جاكوب زوما

رئيس جنوب أفريقيا يمنح عفوا لسلفه المسجون جاكوب زوما

أصدر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عفوا عن سلفه، جاكوب زوما، والإفراج عنه بعد أن حكم ‏عليه، منذ عامين، بالسجن لمدة 15 شهرا.‏ 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T08:33+0000

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وأُطلق سراح زوما، يوم الجمعة الماضي، بعد حصوله على الإفراج الطبي المشروط، وهو من بين 9488 سجين، قرر رامافوزا الإفراج عنهم.ويعد العفو عن جاكوب زوما، هو الثالث الذي يمنحه رئيس جنوب أفريقيا خلال رئاسته بهدف معالجة اكتظاظ السجون في البلاد، إذ كان العفو الأول، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما كان الثاني في 2020، والمرتبط بتفشي وباء "كوفيد - 19".وكان الدافع وراء القرار، هو التخفيف الخاص من برنامج عقوبة السجن، الذي أعلنه وزير العدل والإصلاحيات في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، والذي يهدف إلى تقليل إشغال السجون، وفقا لوكالة "سابك" الجنوب أفريقية.ويقضي 143 ألف و223 شخصا أحكاما، في الفترة من 2021 إلى 2022، وفقا للتقرير السنوي لإدارة الإصلاحيات في جنوب أفريقيا.ويتمتع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بالسلطة الدستورية بالعفو عن المخالفين أو تبرئتهم، والتنازل عن أي غرامات أو عقوبات أو مصادرة.كما يمنح العفو الجديد كل من المفرج عنهم، والمفرج عنهم بشروط، والمحكوم عليهم بالسجن، تأجيلا خاصا لمدة 12 شهرا لقضاء فترات حكمهم، باستثناء أولئك المحكوم عليهم بالسجن بتهمة القتل العمد، والشروع في القتل، والجرائم الجنسية، وإساءة معاملة الأطفال، والجرائم ضد السلامة، والانتهاكات بموجب قانون العنف الأسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والسطو المسلح، وتدمير أو إتلاف البنية التحتية الأساسية.وستكون عملية الإفراج متدرجة، إذ ستبدأ بالنساء والأطفال، وكبار السن، والشباب، والسجناء ذوي الإعاقة.يشار إلى أن رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا، في يونيو/ حزيران 2021، بعد رفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في الفساد المالي، ومحاباة الأقارب، خلال فترة رئاسته.وبدأ زوما قضاء عقوبته، في يوليو/ تموز 2021، لكن أطلق سراحه بعد شهرين لأسباب طبية.لكن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجدت محكمة الاستئناف في جنوب أفريقيا، أن الإفراج قد تم بشكل غير قانوني، وأمرت زوما بالعودة إلى المركز الإصلاحي في مقاطعة كوازولو ناتال.وشغل زوما منصب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في الفترة من 2009 إلى 2018.

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