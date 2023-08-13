https://sputnikarabic.ae/20230813/رئيس-لجنة-الدوما-الروسي-للشؤون-الدولية-يلتقي-وزيرة-الخارجية-النمساوية-السابقة-1080014896.html
رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية يلتقي وزيرة الخارجية النمساوية السابقة
رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية يلتقي وزيرة الخارجية النمساوية السابقة
أفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأنه أجرى لقاء وديا مع وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T01:54+0000
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موسكو- سبوتنيك. وفي رده على سؤال حول اللقاء مع كنايسل، أكد سلوتسكي قائلا: "بالطبع، هذا كان لقاءا بين أصدقاء"، وأشار إلى أنه لا يوجد حاجة للحديث عن انضمام كنايسل إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث أنها لا تحمل الجنسية الروسية. وكانت كارين كنايسل تشغل منصب وزيرة الخارجية في الفترة من عام 2017 إلى 2019، وأعلنت كنايسل في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات. وصرحت كنايسل سابقا بأنها "تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا" والحصول على الجنسية الروسية والاستقرار فيها.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة وعدم القدرة على التفاوض.وقالت كنيسل على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".وفقا لها، فإن السياسة الأوروبية تتشكل فقط على المستوى التكنوقراطي، "رفضنا الحديث"، مشيرة إلى أن المناقشة مع 28 مشاركا على طاولة واحدة ليس بالأمر السهل.
https://sputnikarabic.ae/20230611/سفير-موسكو-لدى-فيينا-روسيا-تبقى-شريكا-تجاريا-مهمًا-للنمسا-1078011119.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية يلتقي وزيرة الخارجية النمساوية السابقة
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أفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، بأنه أجرى لقاء وديا مع وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل.
موسكو- سبوتنيك. وفي رده على سؤال حول اللقاء مع كنايسل، أكد سلوتسكي قائلا: "بالطبع، هذا كان لقاءا بين أصدقاء"، وأشار إلى أنه لا يوجد حاجة للحديث عن انضمام كنايسل إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث أنها لا تحمل الجنسية الروسية.
وكانت كارين كنايسل
تشغل منصب وزيرة الخارجية في الفترة من عام 2017 إلى 2019، وأعلنت كنايسل في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات.
وصرحت كنايسل سابقا بأنها "تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا" والحصول على الجنسية الروسية والاستقرار فيها.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل مؤسسات الاتحاد الأوروبي على البيروقراطية المفرطة
وعدم القدرة على التفاوض.
وقالت كنيسل على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي، الذي تحتضنه جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، "يتطلب الأمر الكثير من الجهد التكنوقراطي لتطوير موقف تفاوضي. بالطبع، أنا أقدر حقيقة أن هناك فرصة للقاء شركائنا، وهناك مواقف معينة يجب أن نذكرها. لكننا نولي الكثير من الاهتمام لتطوير مواضيع للمناقشة، بدلاً من بناء الثقة، وهو بالضبط ما هو مفقود".
وفقا لها، فإن السياسة الأوروبية تتشكل فقط على المستوى التكنوقراطي، "رفضنا الحديث"، مشيرة إلى أن المناقشة مع 28 مشاركا على طاولة واحدة ليس بالأمر السهل.