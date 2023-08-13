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https://sputnikarabic.ae/20230813/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-جماعة-أنصار-الله-بالمساومة-على-مصالح-الشعب-1080035141.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بالمساومة على مصالح الشعب
رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بالمساومة على مصالح الشعب
اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، "جماعة أنصار الله، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمساومة على مصالح الشعب اليمني"، داعيًا... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T18:54+0000
2023-08-13T18:54+0000
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وقال العليمي، خلال لقائه في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، إن "المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار 2216)"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وشدد على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل أنصار الله، ومساومتهم على مصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية".ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230812/عبد-الملك-الحوثي-يلوح-باستهداف-مشروع-نيوم-السعودي--1080014143.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي

رئيس مجلس القيادة اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بالمساومة على مصالح الشعب

18:54 GMT 13.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، "جماعة أنصار الله، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والمساومة على مصالح الشعب اليمني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء ذلك.
وقال العليمي، خلال لقائه في الرياض مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، إن "المجلس والحكومة ملتزمان بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيًا واقليميًا ودوليًا (المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار 2216)"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وشدد على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل أنصار الله، ومساومتهم على مصالح الشعب اليمني، ومكتسباته الوطنية".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
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أمس, 22:51 GMT
ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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