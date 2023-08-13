https://sputnikarabic.ae/20230813/رجل-الأعمال-الروسي-اليشر-عثمانوف-يتهم-السلطات-الألمانية-بانتهاك-حرمة-منزله-1080014783.html
رجل الأعمال الروسي اليشر عثمانوف يتهم السلطات الألمانية بانتهاك حرمة منزله
رجل الأعمال الروسي اليشر عثمانوف يتهم السلطات الألمانية بانتهاك حرمة منزله
ذكرت صحيفة "فيلت ام سونتاج" الألمانية أن رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف حرك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بعد تفتيش يخته... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T01:19+0000
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برلين- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن عثمانوف قد تقدم بالقضية لمحكمة كارلسروه بعد صدور أمر تفتيش من محكمة ميونخ يقضي بتفتيش يخته "ديلبار" في ميناء بريمن. من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية الفيدرالية للصحيفة أنها تلقت الشكوى بشأن أمر التفتيش وتقوم بمراجعته، فيما أفادت وسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق أنه تم تجميد جزء من أصول عثمانوف التي تم نقلها إلى أفراد عائلته، وتم الاستيلاء على حوالي 30 لوحة فنية لفنانين عالميين كانت موجودة على اليخت الذي تم تفتيشه.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع عثمانوف على قوائم العقوبات بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتحدى رجل الأعمال العقوبات التي فرضت عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وفي وقت سابق، أوضحت الخدمة الصحفية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" أنه لم يتم حجز اليخت نفسه، ولكن لا يجوز لعثمانوف استخدامه بسبب تجميد أصوله.
https://sputnikarabic.ae/20230717/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-ضد-روسيا-لإحياء-صفقة-الحبوب-1079158295.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
رجل الأعمال الروسي اليشر عثمانوف يتهم السلطات الألمانية بانتهاك حرمة منزله
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ذكرت صحيفة "فيلت ام سونتاج" الألمانية أن رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف حرك دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بعد تفتيش يخته "ديلبار" في ميناء بريمن، واتهم السلطات الألمانية بانتهاك حرمة منزله.
برلين- سبوتنيك. وذكرت الصحيفة أن عثمانوف
قد تقدم بالقضية لمحكمة كارلسروه بعد صدور أمر تفتيش من محكمة ميونخ يقضي بتفتيش يخته "ديلبار" في ميناء بريمن.
من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية الفيدرالية للصحيفة أنها تلقت الشكوى بشأن أمر التفتيش وتقوم بمراجعته، فيما أفادت وسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق أنه تم تجميد جزء من أصول عثمانوف التي تم نقلها إلى أفراد عائلته، وتم الاستيلاء على حوالي 30 لوحة فنية لفنانين عالميين كانت موجودة على اليخت الذي تم تفتيشه.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي وضع عثمانوف على قوائم العقوبات
بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتحدى رجل الأعمال العقوبات التي فرضت عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وفي وقت سابق، أوضحت الخدمة الصحفية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" أنه لم يتم حجز اليخت نفسه، ولكن لا يجوز لعثمانوف استخدامه بسبب تجميد أصوله.