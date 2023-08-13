https://sputnikarabic.ae/20230813/زاخاروفا-روسيا-سترد-على-استهداف-شبه-جزيرة-القرم-وجسرها-1080028072.html

الخارجية الروسية: روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها

الخارجية الروسية: روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها

زاخاروفا تقول إن روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها، وقمة ثلاثية في مصر تجمع بين السيسي وعبد الله وعباس لبحث عدد من القضايا، والسعودية تعين سفيرا... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T13:21+0000

2023-08-13T13:21+0000

2023-08-13T13:24+0000

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زاخاروفا: روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها ، قمة ثلاثية في مصر بين السيسي وعبد الله وعباس لبحث عدد من القضايا زاخاروفا: روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها ، قمة ثلاثية في مصر بين السيسي وعبد الله وعباس لبحث عدد من القضايا

مقتل نحو 150 شخصا في اشتباكات قبلية وسط وجنوب دارفور غربي السودان، وقادة جيوش "إيكواس" يؤجلون اجتماعهم والمجموعة تعتزم إرسال وفد إلى النيجر.زاخاروفا: روسيا سترد على استهداف شبه جزيرة القرم وجسرهاأدانت وزارة الخارجية الروسية محاولات نظام كييف الإرهابية في تدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال "لن تمر دون رد".وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أعمال كييف الهمجية واستهدافها لشبه جزيرة القرم وجسر القرم، غير مبررة ولا يمكن أن تبقى دون رد.وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته الخارجية الروسية، إن "الأعمال التخريبية التي ترتكبها كييف تعطي المجتمع الدولي فرصة إضافية للتعرف مرة أخرى على حقيقة نظام كييف. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لأعماله الهمجية، ولا يمكن لها أن تبقى دون رد"، مشددة على أن روسيا تدين بشدة هذه الهجمات الإرهابية.وأضافت زاخاروفا أن القرم تعرضت لهجوم مكثف من قبل طائرات دون طيار أوكرانية الليلة، من بين 20 طائرة دون طيار، دمر الدفاع الجوي 14 طائرة، وتم قمع 6 طائرات دون طيار بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.وأضاف الأصفري أن روسيا تعمل على سلسلة من الإجراءات التي تعزز بها دفاعاتها الجوية ضد المسيرات والصواريخ الحديثة، التي تُمول وتُرسل من الناتو لإطالة فترة الحرب، وهذه العملية التي كانت تعتبر محدودة أصبحت حرب شاملة بين الناتو من جهة وروسيا من جهةٍ أخرى، بالتالي صد الجيش الروسي الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية يعتبر نجاحا كبيرا لروسيا ومن المتوقع أن الرد الروسي سيكون عنيفا بسبب قصف العديد من المواقع العسكرية في كييف وغيرها.قمة ثلاثية في مصر تجمع بين السيسي وعبد الله وعباس لبحث عدد من القضاياتستضيف مصر قمة ثلاثية تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس .السفير الفلسطيني في مصر، دياب اللوح، قال إن القمة تقام في مدينة العلمين، "تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية".تأتي هذه القمة وسط أجواء مشحونة ومتوترة في الأراضي الفلسطينية، مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى على أيدي وزراء في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة .كما تستمر أيضا الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بالعمل على ضم الضفة الغربية وطمس فكرة إقامة دولة فلسطينية في ظل هذه الحكومة اليمينية، وذلك بالإضافة إلى استمرار الانقسام الفلسطيني مع استمرار محاولات الوساطة العربية لإنهاء هذا الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي، استضافت مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني، بهدف بحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام.وأشار فهمي إلى أن القاهرة تسجل حضورها المستمر في هذا الملف، إضافةً إلى دعم الأشقاء في الأردن والإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لذلك تنقل القمة الثلاثية في دورية انعقادها رسائل في عدة اتجاهات، فهناك رسالة موجهة للجانب الإسرائيلي لتحمل مسؤولياته في عدم الإقدام على إجراءات انفرادية بما يضر ويمس المسارات العربية الراهنة، والأمر الثاني هو التأكيد على الآلية المصرية الأردنية لدعم الجانب الفلسطيني ولم شمل الفصائل الفلسطينية.السعودية تعين سفيرا لها لدى السلطة الفلسطينية وقنصلا في القدسعيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس، في منصب جديد يتم إعلانه في خضم محادثات مستمرة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.وعهد بالمنصب إلى السفير السعودي الحالي في الأردن، نايف السديري، وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان في الأردن تتولى ملف الأراضي الفلسطينية.وقال السديري إن هذه "خطوة مهمة"، مشددا على رغبة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين، وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات".وقالت الرياض مرارا إنها تتمسك بموقف جامعة الدول العربية القائم منذ عقود، والمتمثل في عدم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.لكن في الأشهر الأخيرة، أجرت الرياض وواشنطن محادثات حول الشروط السعودية لإحراز تقدم نحو التطبيع، من بينها ضمانات أمنية ومساعدتها في إنشاء برنامج نووي مدني بقدرة تخصيب لليورانيوم، وفق مسؤولين مطلعين على فحوى الاجتماعات.لكنها لفتت إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار التطبيع الإسرائيلي السعودي برعاية أمريكية، إذ تسعى واشنطن إلى تشجيع التطبيع بين الطرفين في ظل بعض المطالب السعودية لإنهاء الملف، موضحة أن السعودية تبحث عن تحقيق شروطها بتنفيذ مشروع نووي سلمي.مقتل نحو 150 شخصا في اشتباكات قبلية وسط وجنوب دارفور غربي السودانتسببت اشتباكات قبلية في وسط وجنوب دارفور غربي السودان على الحدود مع تشاد، في مقتل نحو 150 شخصًا، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.ونزح الآلاف إلى تشاد عقب الاشتباكات القبلية، واندلعت الاشتباكات بين قبيلتي "البني هلبة" (العربية)، و"المساليت" (الأفريقية) في ولاية غرب دارفور.وتصاعدت أعمال العنف ذات الدوافع العرقية في دارفور، بالتزامن مع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت منتصف أبريل/ نيسان الماضي.وتشهد ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات مسلحة خاصة في مدن نيالا، والجنينة، وزالنجي وكاس وأم دافوق وكتم.ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اشتباكات لم تفلح سلسلة الهدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم من المدنيين، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.وأضاف مسعود أن الاشتباكات تجددت في نيالا، وما زاد من حدتها هذه المرة أنها تأثرت بالصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث انضمت بعض القبائل إلى أحد طرفي النزاع وانضم البعض الآخر إلى الطرف المقابل، فضلا عن غياب القانون وانتشار السلاح وغياب الشرطة والجهات الأمنية وانفراط عقد الإقليم الغربي في السودان.قادة جيوش "إيكواس" يؤجلون اجتماعهم والمجموعة تعتزم إرسال وفد إلى النيجرأرجأت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) اجتماعا لقادة جيوش المجموعة كان مقررا السبت في غانا حول نشر قوة تدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة .وبحسب مصادر عسكرية إقليمية، تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.وكتب وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، على منصة إكس (تويتر سابقا) أن "الخيار العسكري الذي تدرسه إيكواس جديا ليس حربا على النيجر وشعبها، بل عملية أمنية ضد من يحتجز الرهائن وشركاءه".وقال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن البرلمان سيرسل لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع الانقلابيين، فيما وصل وفد من علماء دين مسلمين من نيجيريا إلى نيامي والتقى برئيس الوزراء المعين حديثا وكذلك بقائد المجلس العسكري المسؤول عن الانقلاب.في الوقت نفسه قال الطبيب الخاص بالرئيس محمد بازوم، رئيس النيجر المحتجز، بعد زيارته، إن الرئيس "معنوياته مرتفعة" رغم احتجازه في ظروف "صعبة" من قبل المجلس العسكري الذي أطاح به.ويحتُجز بازوم وابنه وزوجته في قبو القصر الرئاسي في نيامي منذ الانقلاب، في 26 يوليو/ تموز، وتمت الموافقة على الزيارة وسط مطالب دولية متزايدة بالإفراج عن بازوم.وشدد على أنه لا يوجد تأييد داخل القارة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي للتدخل العسكري في النيجر أو أي دولة.وذكر زين كونجي أن "المشكلة الأكبر تكمن بين المجلس العسكري في النيجر ودولة فرنسا التي تريد أن تصبح النيجر مرتعا لها دون حسيب أو رقيب، وتستفيد من كل خيرات البلاد، لذلك يمثل الانقلاب عاملا لوقف كل تطلعات باريس هناك".

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