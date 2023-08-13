قافلة للمهندسين الصينيين تتعرض لهجوم بالقرب من مركز شرطة في باكستان... فيديو
10:41 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 13.08.2023)
© AFP 2023 / AMELIE HERENSTEINأحد أفراد البحرية الباكستانية يقف في حراسة بالقرب من سفينة تحمل حاويات في ميناء جوادار، باكستان، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
أحد أفراد البحرية الباكستانية يقف في حراسة بالقرب من سفينة تحمل حاويات في ميناء جوادار، باكستان، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
© AFP 2023 / AMELIE HERENSTEIN
أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، أن قافلة للمهندسين الصينيين، تعرضت للهجوم بالقرب من مركز شرطة مدينة جوادار في باكستان.
وكانت القافلة تضم 3 سيارات دفع رباعي وشاحنة صغيرة، جميعها مضادة للرصاص، وتحمل 23 صينيا، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وأثناء الهجوم، انفجرت عبوة ناسفة، وأطلقت النيران على الشاحنة، ما تسبب في حدوث شقوق في زجاجها.
وعلمت "غلوبال تايمز" من أفراد صينيين في جوادار، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات داخل القافلة الصينية التي تعرضت للهجوم، والتي تخضع حاليا للحراسة من جانب قوات الأمن الباكستانية، وهي آمنة بشكل عام، بحسب الصحيفة.
The Chinese Consulate General in Karachi, Pakistan issued a safety warning on Sunday following an incident in which a Chinese convoy of engineers was attacked near the Gwadar police station. The consulate urged people to maintain high vigilance and strictly control large-scale… https://t.co/Q6qIoyozNz— Global Times (@globaltimesnews) August 13, 2023
وأصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي في باكستان، تحذيرا للسلامة، اليوم الأحد، بعد حادث تعرض قافلة المهندسين الصينيين للهجوم بالقرب من مركز شرطة جوادار، وحثت مواطنيها من خلال البيان على "توخي اليقظة الشديدة، والسيطرة الصارمة على أنشطة التجمعات واسعة النطاق، بسبب الوضع الأمني الخطير هناك"، بحسب الصحيفة الصينية.
من ناحيته، قال عضو مجلس الشيوخ ووزير داخلية سابق في الإقليم، سرفراز أحمد بوجتي، على موقع "إكس"، إن "الهجوم لم يسفر عن مقتل أي مواطن صيني".
وكتب: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع على قافلة عمال صينيين في جوادار".
I strongly condemn the heinous terror attack on Chinese workers convoy in Gwadar. Thankfully, no loss of life happened, but there are reports that the ambush has been repulsed and the attackers have been killed. 1/2— Senator Sarfraz Bugti (@PakSarfrazbugti) August 13, 2023
وأعلن متمردون انفصاليون من جيش تحرير بلوشستان، عن هجومهم على قافلة تقل مهندسين صينيين، كانوا متجهين إلى ميناء جوادر، الذي تموله بكين جنوب غربي باكستان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت الجماعة الانفصالية في بيان لها، إن "لواء "مجيد" التابع لها، استهدف اليوم، قافلة من المهندسين الصينيين في جوادر".