قدرات خارقة لنظام الدفاع الجوي الروسي "تونغوسكا"
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمجموعة "تونغوسكا" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات
© Sputnik . Алексей Куденко/
تطور روسيا أنواع مختلفة من أسلحة الدفاع الجوي مكنتها من إنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، يمكنه تدمير أي هدف بداية من سطح الأرض حتى تصل إلى حافة الفضاء.
فبينما تؤمن أنظمة الدفاع الجوي الخارقة مثل "إس - 400" و"إس 500" وغيرها، طبقات الجو العليا ضد الأهداف الجوية المتطورة، فإن الأنظمة الدفاعية القصيرة المدى مثل "تونغوسكا إم - 1" المضاد للطائرات يقوم بمهام حيوية لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا، وعلى بعد مئات الأمتار فقط.
ويجمع نظام "تونغوسكا" المضاد للطائرات بين أنظمة صاروخية ومدفعية ومحطة رادار على مركبة مجنزرة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المواصفات الفنية لنظام الدفاع الجوي "تونغوسكا"
مدى تدمير الهدف:
باستخدام الصواريخ: يتراوح بين 2.5 كم إلى 10 كيلومترات.
باستخدام المدفعية: يبدأ من 200 متر ويصل إلى 4 كيلومترات.
ارتفاع تدمير الهدف:
باستخدام الصواريخ: يبدأ من 15 مترا ويصل إلى 3.5 كيلومتر.
باستخدام المدفعية: يبدأ من سطح الأرض حتى 3 كيلومترات.
سرعة الأهداف التي يمكن تدميرها:
تصل لـ 500 متر في الثانية (1,800 كم/ ساعة).
زمن الإعداد للقتال: 5 دقائق.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - مدرعة ذاتية الدفع المضادة للطائرات "تونغوسكا"
مسابقة "تشيستويه نيبو" (السماء النظيفة) للجيش في ميدان "ييسك" التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - مدرعة ذاتية الدفع المضادة للطائرات "تونغوسكا"
© Sputnik . Vitaly Timkiv/
حجم الذخيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية:
8 صواريخ.
1,904 قذيفة مدفعية عيار 30 ملم.
الطاقم: 4 أفراد.
ويتميز نظام الدفاع الجوي الروسي "تونغوسكا" بفاعليته الكبيرة في التصدي للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة بفضل نظام الدفاع المشترك بالمدفعية والصواريخ والرادار المتطور، الذي يمكنه توجيه النظامين بدقة عالية.
7 نوفمبر 2019, 13:43 GMT
ويمكن استخدام نظام الدفاع الجوي "تونغوسكا" في مهام دفاعية مستقلة أو ضمن تشكيلات دفاعية مشتركة أثناء الحركة.
وتم تصميم نظام الدفاع الجوي "تونغوسكا" للعمل بكفاءة على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية، كما يمكنه الوصول إلى أي مكان مهما كانت التضاريس بفضل المركبة المجنزرة التي يستخدمها.
6 أبريل, 07:12 GMT
ويمتلك نظام "تونغوسكا" برجا دوارا يحمل المدفع والصواريخ معا بما يمكنه من الحركة بمرونة عالية في جميع الاتجاهات.
وتم تصميم النظام الدفاعي الروسي بتدريع يمكنه من حماية الطاقم ضد طلقات الرصاص والشظايا، خاصة خلال استخدامه في تأمين القوة البرية المتحركة ضد أي هجوم جوي معادٍ.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
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