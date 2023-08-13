https://sputnikarabic.ae/20230813/قوات-الدعم-السريع-مقتل-أكثر-من-50-مدنيا-جراء-قصف-الجيش-السوداني-على-الخرطوم-ودارفور-1080032208.html
قوات الدعم السريع: مقتل أكثر من 50 مدنيا جراء قصف الجيش السوداني على الخرطوم ودارفور
قوات الدعم السريع: مقتل أكثر من 50 مدنيا جراء قصف الجيش السوداني على الخرطوم ودارفور
اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، "قوات الجيش السوداني بممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، على مدى ثلاث أيام، في مدينة نيالا في ولاية... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T15:45+0000
2023-08-13T15:45+0000
2023-08-13T15:45+0000
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وقال الدعم السريع، في بيان له، إن "عمليات القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على عدد من أحياء مدينة نيالا حصدت أكثر من 43 قتيلًا بينهم 8 أطفال ونساء"، مشيرا أن عمليات الحصر لا زالت مستمرة لصعوبة الوصول إلى بعض الأحياء المتضررة بسبب القصف".وأضاف البيان أن "جرائم الفلول في الخرطوم تواصلت على أحياء ومناطق جنوب الخرطوم، حيث قتل 12 شخصًا بينهم طفلين وأصيب 17 آخرين بسبب القصف العشوائي بالطيران والمدافع الثقيلة".وأكد أن "الانتهاكات الخطيرة التي ظلت ترتكبها ميليشيا البرهان وعناصر النظام البائد بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الحرب، كونها تخالف جميع الأديان والشرائع السماوية وتمثل انتهاكا صارخا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقرّ بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230813/الإمارات-تنفي-تزويد-طرفي-النزاع-في-السودان-بالأسلحة-والذخيرة-1080031483.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قوات الدعم السريع: مقتل أكثر من 50 مدنيا جراء قصف الجيش السوداني على الخرطوم ودارفور
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اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، "قوات الجيش السوداني بممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، على مدى ثلاث أيام، في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور".
وقال الدعم السريع، في بيان له، إن "عمليات القصف العشوائي بالمدفعية الثقيلة على عدد من أحياء مدينة نيالا حصدت أكثر من 43 قتيلًا بينهم 8 أطفال ونساء"، مشيرا أن عمليات الحصر لا زالت مستمرة لصعوبة الوصول إلى بعض الأحياء المتضررة بسبب القصف".
وأضاف البيان أن "جرائم الفلول في الخرطوم تواصلت على أحياء ومناطق جنوب الخرطوم، حيث قتل 12 شخصًا بينهم طفلين وأصيب 17 آخرين بسبب القصف العشوائي بالطيران والمدافع الثقيلة".
وأكد أن "الانتهاكات الخطيرة التي ظلت ترتكبها ميليشيا البرهان وعناصر النظام البائد بحق المدنيين ترقى إلى جرائم الحرب، كونها تخالف جميع الأديان والشرائع السماوية وتمثل انتهاكا صارخا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقرّ بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.