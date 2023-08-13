https://sputnikarabic.ae/20230813/لحظة-انقضاض-مسيرة-روسية-على-نظام-ستارلينك-فيديو-1080026909.html
لحظة "انقضاض" مسيرة روسية على نظام "ستارلينك"... فيديو
لحظة "انقضاض" مسيرة روسية على نظام "ستارلينك"... فيديو
دأب الجيش الروسي على استخدام المسيرات المحلية الصنع كوسيلة فعالة في استهداف مواقع نظام كييف العسكرية، ولا سيما الأهداف الدقيقة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T12:30+0000
2023-08-13T12:30+0000
2023-08-13T12:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتنوعت العناصر المستهدفة من الأفراد والآليات المدرعة والخنادق والمعدات ومخازن الذخيرة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير القوات الروسية لمنظومة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.ودمرت القوات الروسية محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بالطائرات من دون طيار، في 2 تموز/ يوليو الماضي، قرب أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لحظة "انقضاض" مسيرة روسية على نظام "ستارلينك"... فيديو
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دأب الجيش الروسي على استخدام المسيرات المحلية الصنع كوسيلة فعالة في استهداف مواقع نظام كييف العسكرية، ولا سيما الأهداف الدقيقة.
وتنوعت العناصر المستهدفة من الأفراد والآليات المدرعة والخنادق والمعدات ومخازن الذخيرة.
كما أن المعدات اللوجستية وسلاح الإشارة لم يكونا استثناء عن قاعدة الأهداف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير القوات الروسية لمنظومة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.
ودمرت القوات الروسية
محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزًا للتحكم بالطائرات من دون طيار، في 2 تموز/ يوليو الماضي، قرب أرتيوموفسك (باخموت)، حسبما قال فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب".