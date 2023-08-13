عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/لقطات-لدبابة-الاقتحام-تي--90-المحدثة-في-منطقة-العمليات-فيديو-1080030125.html
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة في إطار العملية العسكرية الخاصة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T14:02+0000
2023-08-13T14:02+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/26/1042002681_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_ad7fe8b6a59163722eb5d676f3092050.jpg
وأعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.وقال أرتياكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه "مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد".وتابع بالقول: "أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد الفعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104200/26/1042002681_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_5aadd32228a995a161309c4a8d0abc85.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو

14:02 GMT 13.08.2023
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2019" - دبابة "تي-90أ"
منتدى آرميا 2019 - دبابة تي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Grigoriy Sysoyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.
وقال أرتياكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه "مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد".
وتابع بالقول: "أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد الفعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала