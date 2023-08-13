https://sputnikarabic.ae/20230813/لقطات-لدبابة-الاقتحام-تي--90-المحدثة-في-منطقة-العمليات-فيديو-1080030125.html
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة في إطار العملية العسكرية الخاصة. 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T14:02+0000
2023-08-13T14:02+0000
2023-08-13T14:02+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.وقال أرتياكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه "مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد".وتابع بالقول: "أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد الفعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لقطات لدبابة الاقتحام "تي- 90" المحدثة في منطقة العمليات... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لعمل أطقم الدبابة الروسية تي 90- إم "بروريف" (اقتحام) المطورة في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأعلن النائب الأول للمدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.
وقال أرتياكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه "مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد".
وتابع بالقول
: "أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد الفعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات".