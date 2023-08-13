عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230813/لقطات-لعمل-خبراء-المتفجرات-في-تطهير-منطقة-من-الألغام-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1080018342.html
لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو
لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام والقذائف والذخيرة غير المنفجرة، التي نثرها المسلحون الأوكرانيون على محور... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T07:35+0000
2023-08-13T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061664463_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08f091a1d6a4e52d13c85dd844654213.jpg
وقد أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، يوم أمس السبت، أن "القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".وأوضح زيبنسكي لـ"سبوتنيك": "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".وأضاف زيبنسكي أن "القوات الروسية تمكنت، خلال اليوم الماضي، من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061664463_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1f7a1e2476c2d8d62284d4419f14d59e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو

07:35 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 13.08.2023)
© Sputnik . Виктор Антонюкقذائف تركتها القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك
قذائف تركتها القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام والقذائف والذخيرة غير المنفجرة، التي نثرها المسلحون الأوكرانيون على محور كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقد أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، يوم أمس السبت، أن "القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".
وأوضح زيبنسكي لـ"سبوتنيك": "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
وأضاف زيبنسكي أن "القوات الروسية تمكنت، خلال اليوم الماضي، من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала