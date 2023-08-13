https://sputnikarabic.ae/20230813/لقطات-لعمل-خبراء-المتفجرات-في-تطهير-منطقة-من-الألغام-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1080018342.html
لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو
لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام والقذائف والذخيرة غير المنفجرة، التي نثرها المسلحون الأوكرانيون على محور... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T07:35+0000
2023-08-13T07:35+0000
2023-08-13T07:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقد أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، يوم أمس السبت، أن "القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".وأوضح زيبنسكي لـ"سبوتنيك": "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".وأضاف زيبنسكي أن "القوات الروسية تمكنت، خلال اليوم الماضي، من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لقطات لعمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام على محور كوبيانسك... فيديو
07:35 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل خبراء المتفجرات في تطهير منطقة من الألغام والقذائف والذخيرة غير المنفجرة، التي نثرها المسلحون الأوكرانيون على محور كوبيانسك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقد أعلن مدير المركز الإعلامي لوحدات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبنسكي، يوم أمس السبت، أن "القوات الروسية تمكنت من السيطرة على 4 نقاط حصينة، و5 نقاط مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".
وأوضح زيبنسكي لـ"سبوتنيك": "استولت الوحدات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، على 4 نقاط حصينة و5 نقاط مراقبة وقضت على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية".
وأضاف زيبنسكي أن "القوات الروسية تمكنت، خلال اليوم الماضي، من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك".