https://sputnikarabic.ae/20230813/مقتل-4-أشخاص-بانفجار-منزل-في-بنسلفانيا-الأمريكية-فيديو-1080021174.html
مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد شخص آخر على الأقل في انفجار مبنى سكني غربي بنسلفانيا، ودمر ثلاثة مبانٍ وألحق... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:29+0000
2023-08-13T09:29+0000
2023-08-13T09:34+0000
العالم
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وقع الانفجار في منطقة بلوم، على بعد نحو 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ. وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفيات الإقليمية، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، بحسب وسائل الإعلام.وعملت 18 إدارة إطفاء على الأقل على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار.وقال المسؤولون للصحفيين في مكان الحادث إنهم لا يعرفون بالضبط من كان في المنزل وقت الانفجار، لذلك لم يتمكنوا من تقديم العدد الدقيق للأشخاص الذين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.وتجري سلطات تطبيق القانون في بلوم والمقاطعة ومكتب رئيس مكافحة الحرائق في المقاطعة التحقيق في سبب الانفجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
09:29 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 13.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد شخص آخر على الأقل في انفجار مبنى سكني غربي بنسلفانيا، ودمر ثلاثة مبانٍ وألحق أضرارًا بما لا يقل عن عشرة آخرين، أمس السبت، بالتوقيت المحلي.
وقع الانفجار في منطقة بلوم، على بعد نحو 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ. وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفيات الإقليمية، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، بحسب وسائل الإعلام.
وعملت 18 إدارة إطفاء على الأقل على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار.
وقال المسؤولون للصحفيين في مكان الحادث إنهم لا يعرفون بالضبط من كان في المنزل وقت الانفجار، لذلك لم يتمكنوا من تقديم العدد الدقيق للأشخاص الذين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.
وتجري سلطات تطبيق القانون في بلوم والمقاطعة ومكتب رئيس مكافحة الحرائق في المقاطعة التحقيق في سبب الانفجار.