عربي
https://sputnikarabic.ae/20230813/مقتل-4-أشخاص-بانفجار-منزل-في-بنسلفانيا-الأمريكية-فيديو-1080021174.html
مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد شخص آخر على الأقل في انفجار مبنى سكني غربي بنسلفانيا، ودمر ثلاثة مبانٍ وألحق... 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T09:29+0000
2023-08-13T09:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/03/1015810363_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_73d350893beae0e1da2bf3636fe833a2.jpg
وقع الانفجار في منطقة بلوم، على بعد نحو 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ. وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفيات الإقليمية، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، بحسب وسائل الإعلام.وعملت 18 إدارة إطفاء على الأقل على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار.وقال المسؤولون للصحفيين في مكان الحادث إنهم لا يعرفون بالضبط من كان في المنزل وقت الانفجار، لذلك لم يتمكنوا من تقديم العدد الدقيق للأشخاص الذين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.وتجري سلطات تطبيق القانون في بلوم والمقاطعة ومكتب رئيس مكافحة الحرائق في المقاطعة التحقيق في سبب الانفجار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/03/1015810363_123:0:879:567_1920x0_80_0_0_342cedfb45d08f7710cadadc6000b2ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا الأمريكية... فيديو

09:29 GMT 13.08.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 13.08.2023)
© SPUTNIK/samسيارة إسعاف أمريكية
سيارة إسعاف أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© SPUTNIK/sam
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن السلطات المحلية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد شخص آخر على الأقل في انفجار مبنى سكني غربي بنسلفانيا، ودمر ثلاثة مبانٍ وألحق أضرارًا بما لا يقل عن عشرة آخرين، أمس السبت، بالتوقيت المحلي.
وقع الانفجار في منطقة بلوم، على بعد نحو 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ. وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفيات الإقليمية، حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، بحسب وسائل الإعلام.
وعملت 18 إدارة إطفاء على الأقل على إخماد الحريق الذي اندلع نتيجة الانفجار.
وقال المسؤولون للصحفيين في مكان الحادث إنهم لا يعرفون بالضبط من كان في المنزل وقت الانفجار، لذلك لم يتمكنوا من تقديم العدد الدقيق للأشخاص الذين يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.
وتجري سلطات تطبيق القانون في بلوم والمقاطعة ومكتب رئيس مكافحة الحرائق في المقاطعة التحقيق في سبب الانفجار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала