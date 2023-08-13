https://sputnikarabic.ae/20230813/وزارة-الصحة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-متحور-كورونا-الجديد-إي-جي-5-1080024533.html

وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا بشأن متحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"

وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا بشأن متحور "كورونا" الجديد "إي جي .5"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا" بصفة عامة، باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل... 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T12:13+0000

2023-08-13T12:13+0000

2023-08-13T12:14+0000

مصر

أخبار مصر الآن

وزارة الصحة المصرية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104496/55/1044965530_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_7e3582c9e091694b23f3a3b69d565255.jpg

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنها تتابع بشكل دقيق جميع التقارير الواردة بشأن متحور "كورونا" الجديد "Eg.5"، بحسب البيان.وفيما يخص الموقف الوبائي في مصر، أوضحت الوزارة أنه، بداية من شهر أبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كورونا تتناقص بشكل ملحوظ.وتابعت: "وصلت الإصابات إلى أقل المعدلات مقارنة، بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها، في 16 مارس/آذار 2023، حتى الآن".وأكّدت الوزارة أن "جميع المتحورات المنتشرة حاليا تنتمي إلى المتحور "أوميكرون" ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة".يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أضافت متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا، والتي يتم مراقبتها، في 19 يوليو/ تموز الماضي.وأكدت المنظمة أيضاً أن "كوفيد-19" لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، في 5 مايو/أيار الماضي"، مشيرة إلى "زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده، منذ 9 أغسطس/آب، في 48 دولة.إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة "إي.جي.5" من فيروس "كورونا" المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام".وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالًا إلى أن السلالة "إي.جي.5" تشكل خطرًا على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حاليًا المتحورة من "أوميكرون".يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا، في مارس 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو من العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230810/الصحة-العالمية-تكشف-مدى-خطورة-متحور-كورونا-الجديد-وأبرز-أعراضه-1079933627.html

https://sputnikarabic.ae/20230811/الصحة-العالمية-تسجل-زيادة-كبيرة-في-انتشار-كورونا-1079984159.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الأخبار, العالم العربي