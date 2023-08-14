https://sputnikarabic.ae/20230814/أساطيل-روسيا-والصين-معا-ما-حجم-القوة-البحرية-للدولتين-في-2023-1080066839.html

روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟

روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟

تمتلك روسيا والصين معا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T14:58+0000

2023-08-14T14:58+0000

2023-08-14T14:58+0000

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وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.القوة البحرية المشتركة للدولتينبحسب إحصائيات الموقع، يمكن رصد حجم القوة البحرية المشتركة التي تملكها الدولتان في الأسلحة البحرية الرئيسية، ويشمل ذلك:ما حجم القوة البحرية للأسطول الصيني؟يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا في 2023، ويمتلك 730 وحدة بحرية تشمل:ما هو حجم القوة البحرية للأسطول الروسي؟يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا في 2023، ويمتلك 598 وحدة بحرية تشمل:دوريات مشتركة في المحيط الهادئقامت وحدات بحرية تابعة للأسطولين الروسي والصيني بتسيير دوريات بحرية مشتركة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، إن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يتميز بالشفافية ويهدف إلى حماية العدالة الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدوريات البحرية المشتركة ليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن