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روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟
روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟
تمتلك روسيا والصين معا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T14:58+0000
2023-08-14T14:58+0000
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وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.القوة البحرية المشتركة للدولتينبحسب إحصائيات الموقع، يمكن رصد حجم القوة البحرية المشتركة التي تملكها الدولتان في الأسلحة البحرية الرئيسية، ويشمل ذلك:ما حجم القوة البحرية للأسطول الصيني؟يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا في 2023، ويمتلك 730 وحدة بحرية تشمل:ما هو حجم القوة البحرية للأسطول الروسي؟يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا في 2023، ويمتلك 598 وحدة بحرية تشمل:دوريات مشتركة في المحيط الهادئقامت وحدات بحرية تابعة للأسطولين الروسي والصيني بتسيير دوريات بحرية مشتركة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، إن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يتميز بالشفافية ويهدف إلى حماية العدالة الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدوريات البحرية المشتركة ليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

روسيا والصين معا… ما حجم القوة البحرية للدولتين في 2023؟

14:58 GMT 14.08.2023
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . ALEXANDER MELENIKOV
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تمتلك روسيا والصين معا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.
وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.
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3 أغسطس, 07:20 GMT

القوة البحرية المشتركة للدولتين

بحسب إحصائيات الموقع، يمكن رصد حجم القوة البحرية المشتركة التي تملكها الدولتان في الأسلحة البحرية الرئيسية، ويشمل ذلك:
3 حاملات طائرات.
3 حاملات مروحيات.
65 مدمرة.
54 فرقاطة.
158 كورفيت.
148 غواصة.
209 سفن دورية.
85 كاسحة ألغام بحرية.
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15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT

ما حجم القوة البحرية للأسطول الصيني؟

يحتل الأسطول الصيني المرتبة الأولى عالميا في 2023، ويمتلك 730 وحدة بحرية تشمل:
حاملتا طائرات.
3 حاملات مروحيات.
50 مدمرة.
43 فرقاطة.
72 كورفيت.
78 غواصة.
150 سفينة دورية.
36 كاسحة ألغام بحرية.
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7 أغسطس, 15:22 GMT

ما هو حجم القوة البحرية للأسطول الروسي؟

يحتل الأسطول الروسي المرتبة الثانية عالميا في 2023، ويمتلك 598 وحدة بحرية تشمل:
حاملة طائرات واحدة.
15 مدمرة.
11 فرقاطة.
86 كورفيت.
70 غواصة.
59 سفينة دورية.
49 كاسحة ألغام بحرية.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
وزارة الدفاع الصينية: التعاون بين الجيش الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم
09:07 GMT

دوريات مشتركة في المحيط الهادئ

قامت وحدات بحرية تابعة للأسطولين الروسي والصيني بتسيير دوريات بحرية مشتركة في الأجزاء الغربية والشمالية من المحيط الهادئ، وفقا للخطة الروسية - الصينية السنوية للتعاون بين الجيشين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الاثنين، إن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يتميز بالشفافية ويهدف إلى حماية العدالة الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدوريات البحرية المشتركة ليست موجهة ضد طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي.
© Sputnikقدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا - 630 إم - 2"
قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج أ كا - 630 إم - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
قدرات خارقة للمدفع الروسي المزدوج "أ كا - 630 إم - 2"
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