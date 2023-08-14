https://sputnikarabic.ae/20230814/أقوى-طراد-روسي-البحرية-الروسية-تستعد-لاستلام-الأدميرال-ناخيموف--1080076997.html
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
صرّح أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف"، والذي يخضع للتحديث، سيخوض... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T16:18+0000
2023-08-14T16:18+0000
2023-08-14T16:18+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال رحمانوف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "بعد ذلك، سيتعين علينا إكماله، والانتهاء من فحص جميع الأنظمة، ثم الانتقال إلى اختبار الأسلحة، لأنه من حيث القوة، لن يكون لهذه السفينة مثيل في البحرية الروسية"."الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز "Fort-M" و"Pantsir-M"، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ "Otvet" ونظام الطوربيد المتعدد الأغراض "Paket"، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.
https://sputnikarabic.ae/20230814/تزويد-غواصات-ياسن-إم-النووية-الروسية-بصواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1080037607.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
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صرّح أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف"، والذي يخضع للتحديث، سيخوض تجارب بحرية في نهاية هذا العام.
وقال رحمانوف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "بعد ذلك، سيتعين علينا إكماله، والانتهاء من فحص جميع الأنظمة، ثم الانتقال إلى اختبار الأسلحة، لأنه من حيث القوة، لن يكون لهذه السفينة مثيل في البحرية الروسية".
"الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز "Fort-M" و"Pantsir-M"، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ "Otvet" ونظام الطوربيد المتعدد الأغراض "Paket"، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.