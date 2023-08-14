عربي
https://sputnikarabic.ae/20230814/أقوى-طراد-روسي-البحرية-الروسية-تستعد-لاستلام-الأدميرال-ناخيموف--1080076997.html
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"
صرّح أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف"، والذي يخضع للتحديث، سيخوض... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T16:18+0000
2023-08-14T16:18+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101842/05/1018420589_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_6ed09f8e74bf114852be8096d82a2423.jpg
وقال رحمانوف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "بعد ذلك، سيتعين علينا إكماله، والانتهاء من فحص جميع الأنظمة، ثم الانتقال إلى اختبار الأسلحة، لأنه من حيث القوة، لن يكون لهذه السفينة مثيل في البحرية الروسية"."الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز "Fort-M" و"Pantsir-M"، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ "Otvet" ونظام الطوربيد المتعدد الأغراض "Paket"، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.
https://sputnikarabic.ae/20230814/تزويد-غواصات-ياسن-إم-النووية-الروسية-بصواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1080037607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101842/05/1018420589_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_bd2e9392607dccf9020e0857253a72b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

"أقوى طراد روسي"... البحرية الروسية تستعد لاستلام "الأدميرال ناخيموف"

16:18 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورطراد "الأميرال ناخيموف"
طراد الأميرال ناخيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Oleg Lastochkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية (USC)، أن طراد الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية "الأدميرال ناخيموف"، والذي يخضع للتحديث، سيخوض تجارب بحرية في نهاية هذا العام.
وقال رحمانوف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "بعد ذلك، سيتعين علينا إكماله، والانتهاء من فحص جميع الأنظمة، ثم الانتقال إلى اختبار الأسلحة، لأنه من حيث القوة، لن يكون لهذه السفينة مثيل في البحرية الروسية".
"الأدميرال ناخيموف" من مشروع "أورلان" هو واحد من أكبر السفن الحربية في العالم، يبلغ إجمالي وزنه 25860 طنًا. بُني في أواخر الثمانينيات، وخدم في الأسطول الشمالي، وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي تم البدء بتحديثه، وبعد التحديث، سيصبح الطراد أقوى سفينة في الأسطول الروسي، ليتم تسليحه مستقبلا بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.
غواصة نووية استراتيجية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
تزويد غواصات "ياسن - إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" فرط صوتية
02:21 GMT
وسيتم تزويده بأنظمة دفاع جوي من طراز "Fort-M" و"Pantsir-M"، التي تعد اليوم واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية تقدما للسفن في الأسطول، بالإضافة لتزويده بمضادات للغواصات من خلال نظام الصواريخ "Otvet" ونظام الطوربيد المتعدد الأغراض "Paket"، الذي يمكنه ضرب كل من السفن والغواصات، بالإضافة لاعتراض طوربيدات العدو التي تهاجم الطراد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала