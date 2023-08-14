https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-تركيا-تتوقع-زيارة-بوتين-في-الأيام-المقبلة-1080038969.html
إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة
إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة
كشفت صحيفة تركية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T06:27+0000
2023-08-14T06:27+0000
2023-08-14T06:39+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ميلييت" التركية، نقلًا عن "مصدر مطلع" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق، أكّد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.وقال المصدر التركي في تصريح لـ"سبوتنيك": "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230807/مصدر-أردوغان-يعتزم-عرض-وساطة-خلال-محادثات-مع-بوتين-لاستئناف-مفاوضات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1079841336.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة
06:27 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 06:39 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة تركية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة.
وذكرت
صحيفة "ميلييت" التركية، نقلًا عن "مصدر مطلع" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق، أكّد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.
وقال المصدر التركي في تصريح لـ"سبوتنيك": "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".