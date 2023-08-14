عربي
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-تركيا-تتوقع-زيارة-بوتين-في-الأيام-المقبلة-1080038969.html
إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة
إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة
كشفت صحيفة تركية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T06:27+0000
2023-08-14T06:39+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg
وذكرت صحيفة "ميلييت" التركية، نقلًا عن "مصدر مطلع" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.وفي وقت سابق، أكّد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.وقال المصدر التركي في تصريح لـ"سبوتنيك": "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230807/مصدر-أردوغان-يعتزم-عرض-وساطة-خلال-محادثات-مع-بوتين-لاستئناف-مفاوضات-السلام-بشأن-أوكرانيا-1079841336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050288706_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4401e6ff4d3a707db62b9f3ddb9d33b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: تركيا تتوقع زيارة الرئيس بوتين في الأيام المقبلة

06:27 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 06:39 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت صحيفة تركية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا في الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة "ميلييت" التركية، نقلًا عن "مصدر مطلع" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم القيام بزيارة إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.
وفي وقت سابق، أكّد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها، الشهر الجاري، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار، بحسب المصدر.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
مصدر: أردوغان يعتزم عرض وساطة خلال محادثات مع بوتين لاستئناف مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا
7 أغسطس, 04:44 GMT
وقال المصدر التركي في تصريح لـ"سبوتنيك": "السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 أغسطس, 18:29 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 أغسطس, 12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала