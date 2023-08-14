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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-فشل-الهجوم-المضاد-وقرارات-زيلينسكي-الخاطئة-تسبب-انقسام-أوكرانيا-1080045655.html
إعلام: فشل "الهجوم المضاد" وقرارات زيلينسكي الخاطئة تسبب انقسام أوكرانيا
إعلام: فشل "الهجوم المضاد" وقرارات زيلينسكي الخاطئة تسبب انقسام أوكرانيا
كتبت صحيفة، أن الإخفاقات المتعددة في "الهجوم المضاد" الأوكراني والأخطاء في قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في أوكرانيا. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T09:57+0000
2023-08-14T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "المغامرة مع أرتيموفسك يمكن أن تخلق مشكلة داخلية ضخمة لزيلينسكي. لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان الجيش الأوكراني لا يزال يدعم الرئيس".وقال ستيفن بريان، في صحيفة "آسيا تايمز": "قرار رئيس أوكرانيا بتعيين وزير دفاع جديد ليحل محل أليكسي ريزنيكوف، قد يكون له عواقب سلبية، لأن المرشحين لهذا المنصب عديمي الخبرة ولا علاقة لهم بالصراعات العسكرية".ووفقا لبريان: "لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان اتجاه حرب أوكرانيا قد تغير، ولكن هناك أدلة متزايدة على عدم قدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية على طول الخط الجنوبي، وتشير التحديات في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت إلى أن الحرب بأكملها يمكن أن تصل إلى نتيجة حاسمة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20230813/زيلينسكي-يقر-بمسؤولية-كييف-عن-محاولة-الهجوم-الفاشلة-على-جسر-القرم-1080036735.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: فشل "الهجوم المضاد" وقرارات زيلينسكي الخاطئة تسبب انقسام أوكرانيا

09:57 GMT 14.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتبت صحيفة، أن الإخفاقات المتعددة في "الهجوم المضاد" الأوكراني والأخطاء في قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "المغامرة مع أرتيموفسك يمكن أن تخلق مشكلة داخلية ضخمة لزيلينسكي. لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان الجيش الأوكراني لا يزال يدعم الرئيس".

وأضافت: "لكن كلما اقترب الانقسام في كييف، زاد احتمال أن تتولى القوات المسلحة الأوكرانية زمام الأمور بنفسها، وإذا حدث هذا فسيتم الإطاحة بزيلنسكي".

وقال ستيفن بريان، في صحيفة "آسيا تايمز": "قرار رئيس أوكرانيا بتعيين وزير دفاع جديد ليحل محل أليكسي ريزنيكوف، قد يكون له عواقب سلبية، لأن المرشحين لهذا المنصب عديمي الخبرة ولا علاقة لهم بالصراعات العسكرية".
ووفقا لبريان: "لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان اتجاه حرب أوكرانيا قد تغير، ولكن هناك أدلة متزايدة على عدم قدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية على طول الخط الجنوبي، وتشير التحديات في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت إلى أن الحرب بأكملها يمكن أن تصل إلى نتيجة حاسمة".

وأشار إلى أنه "لهذا السبب، تطلب إدارة بايدن من الكونغرس 20 مليار دولار لأوكرانيا. يبدو أن الفكرة هي توفير الدعم النفسي لكل من الرئيس زيلينسكي والجيش الأوكراني".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم
أمس, 22:43 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة، التي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وقال الرئيس بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو وتكبيده خسائر فادحة".
وشدد الرئيس بوتين، في وقت سابق، على أن "هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران الماضي، لم يسفر عن أي نتائج".
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