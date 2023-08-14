https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-قاعدة-أمريكية-جديدة-قد-تظهر-في-بحر-إيجة-1080065461.html
إعلام: قاعدة أمريكية جديدة قد تظهر في بحر إيجة
إعلام: قاعدة أمريكية جديدة قد تظهر في بحر إيجة
كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، عن مفاوضات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانية فتح قاعدة عسكرية لها في جزيرة سكايروس اليونانية، الواقعة في... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:56+0000
2023-08-14T13:56+0000
2023-08-14T13:56+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101377/04/1013770478_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_65d13192f35b07e07e37b6b1e83a6036.jpg
وذكرت صحيفة "To Vima" اليونانية في تقريرها، أن مجلس النواب في "الكونغرس" الأمريكي تبنى تعديلًا على مشروع قانون ميزانية الدفاع، والذي يدعو إلى النظر في إمكانية توسيع التعاون الدفاعي بين الدول.وأشار التقرير إلى أن التعديل الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لا يزال أمامه طريق طويل، ليتم إدراجه في نهاية المطاف في مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024، ولكن يبدو أنه يحقق هدفه الأول المتمثل في بدء المناقشات حول تمديد الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن التعاون الدفاعي، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات المقبلة، على أن يتم تمديده مرة أخرى حتى عام 2026.وفقًا للتقرير، يمكن إدراج جزيرة سكايروس واعتبارها بـ"المهمة استراتيجيا" في قائمة الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن التعاون الدفاعي.ويتمركز على الجزيرة في الوقت الراهن فوج للطيران التابع للقوات الجوية اليونانية في المطار العسكري، وينتشر فيه نظامي "هيرون" و"باتريوت" الأمريكيين لمواجهة الطائرات المعادية.وخلصت الصحيفة بالقول، إن "سكايروس يمكن أن تكمل القواعد الأمريكية الموجودة، بما في ذلك تلك الموجودة في ألكساندروبوليس، سودا، لاريسا، وتتيح الجزيرة إمكانية السيطرة على المنطقة بأكملها".
https://sputnikarabic.ae/20230508/مبنى-السفارة-الأمريكية-الجديد-في-لبنان-يثير-ضجة-على-مواقع-التواصل-استخبارات-أم-قاعدة-عسكرية؟-1076776431.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101377/04/1013770478_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6abddfa4d5f5b3db0b5f2a68c4a93027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: قاعدة أمريكية جديدة قد تظهر في بحر إيجة
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، عن مفاوضات تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإمكانية فتح قاعدة عسكرية لها في جزيرة سكايروس اليونانية، الواقعة في بحر إيجه.
وذكرت
صحيفة "To Vima" اليونانية في تقريرها، أن مجلس النواب في "الكونغرس" الأمريكي تبنى تعديلًا على مشروع قانون ميزانية الدفاع، والذي يدعو إلى النظر في إمكانية توسيع التعاون الدفاعي بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن التعديل الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لا يزال أمامه طريق طويل، ليتم إدراجه في نهاية المطاف في مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024، ولكن يبدو أنه يحقق هدفه الأول المتمثل في بدء المناقشات حول تمديد الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن التعاون الدفاعي، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيته خلال السنوات المقبلة، على أن يتم تمديده مرة أخرى حتى عام 2026.
وفقًا للتقرير، يمكن إدراج جزيرة سكايروس واعتبارها بـ"المهمة استراتيجيا" في قائمة الخدمات التي تقدمها الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية اليونانية الأمريكية بشأن التعاون الدفاعي.
ويتمركز على الجزيرة في الوقت الراهن فوج للطيران التابع للقوات الجوية اليونانية في المطار العسكري، وينتشر فيه نظامي "هيرون" و"باتريوت" الأمريكيين لمواجهة الطائرات المعادية.
وخلصت الصحيفة بالقول، إن "سكايروس يمكن أن تكمل القواعد الأمريكية الموجودة، بما في ذلك تلك الموجودة في ألكساندروبوليس، سودا، لاريسا، وتتيح الجزيرة إمكانية السيطرة على المنطقة بأكملها".