https://sputnikarabic.ae/20230814/إيران-تعلن-القبض-على-4-أشخاص-مشتبه-بهم-في-الهجوم-الإرهابي-في-مدينة-شيراز-1080047308.html
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم، في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه شيراغ" في مدينة شيراز جنوبي... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:04+0000
2023-08-14T10:04+0000
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وقال رئيس قضاة إقليم فارس، كاظم موسوي، إنه "بالتحقيقات التي أجريت حتى الآن تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم على صلة بالحادث".وأضاف أن "الإرهابي الرئيسي، الذي بدأ بإطلاق النار على الناس في المرقد وتم اعتقاله على الفور، تم تسليمه إلى المحققين للتحقيق معهم وإجراء مزيد من التحقيقات"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.فيما أفاد رئيس قضاة إقليم فارس، كاظم موسوي، أن "أحد المصابين في الهجوم حالته حرجة، من الليلة الماضية".وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
https://sputnikarabic.ae/20230813/وزير-الخارجية-الإيراني-عقاب-قاس-بانتظار-مسؤولي-وداعمي-هجوم-شيراز-الإرهابي-1080036140.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم، في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه شيراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.
وقال رئيس قضاة إقليم فارس، كاظم موسوي، إنه "بالتحقيقات التي أجريت حتى الآن تم اعتقال أربعة من المشتبه بهم على صلة بالحادث".
وأضاف أن "الإرهابي الرئيسي، الذي بدأ بإطلاق النار على الناس في المرقد وتم اعتقاله على الفور، تم تسليمه إلى المحققين للتحقيق معهم وإجراء مزيد من التحقيقات"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
فيما أفاد رئيس قضاة إقليم فارس، كاظم موسوي، أن "أحد المصابين في الهجوم حالته حرجة، من الليلة الماضية".
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي
داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".