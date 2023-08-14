https://sputnikarabic.ae/20230814/إيران-توجه-رسالة-تقدير-إلى-السيسي-1080079810.html
إيران توجه رسالة تقدير إلى السيسي
إيران توجه رسالة تقدير إلى السيسي
وجهت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتطوير أربعة مساجد في مصر. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T18:30+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، ثمّن في رسالته قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير 4 مساجد وهي "آل البيت"، و"السيدة نفيسة"، و"الإمام الحسين" و"السيدة زينب"، مؤكدا أن ذلك سيساعد في التعايش السلمي والوحدة بين المذاهب الإسلامية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مسجد "الحسين" في القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح.ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة صورة للمقصورة الجديدة للضريح، وأشار أن السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وعددا من الأمراء من أشقائه وأنجاله، شاركوا الرئيس في افتتاح المسجد.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب".وأوضح أن التوجيهات بأن يحدث التجديد "بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات".وتابع المتحدث الرسمي أن التوجيهات الرئاسية شملت "التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية في القاهرة الفاطمية والتاريخية".
https://sputnikarabic.ae/20220621/مصر-حبس-3-أفراد-بعد-واقعة-الغناء-داخل-مسجد-1064015081.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
إيران توجه رسالة تقدير إلى السيسي
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وجهت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، رسالة تقدير وشكر إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لتطوير أربعة مساجد في مصر.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، ثمّن في رسالته قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير 4 مساجد وهي "آل البيت"، و"السيدة نفيسة"، و"الإمام الحسين" و"السيدة زينب"، مؤكدا أن ذلك سيساعد في التعايش السلمي والوحدة بين المذاهب الإسلامية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مسجد "الحسين
" في القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح.
ونشر المتحدث الرسمي للرئاسة صورة للمقصورة الجديدة للضريح، وأشار أن السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة في الهند، وعددا من الأمراء من أشقائه وأنجاله، شاركوا الرئيس في افتتاح المسجد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن "تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب".
وأوضح أن التوجيهات بأن يحدث التجديد "بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات".
وتابع المتحدث الرسمي أن التوجيهات الرئاسية شملت "التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية
في القاهرة الفاطمية والتاريخية".