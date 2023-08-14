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https://sputnikarabic.ae/20230814/إيكواس-مصدومون-من-محاولة-المجلس-العسكري-في-النيجر-لمحاكمة-الرئيس-بازوم-بتهمة-الخيانة-1080077707.html
"إيكواس": مصدومون من محاولة المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة
"إيكواس": مصدومون من محاولة المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة
أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء اليوم الاثنين، "محاولات المجلس العسكري في النيجر توجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المعزول محمد... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T16:55+0000
2023-08-14T16:55+0000
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وأعربت "إيكواس"، في بيان لها، عن "قلقها وصدمتها من محاولة المجلس العسكري في النيجر تجاه الرئيس بازوم"، مؤكدة أن "محاولة محاكمة رئيس النيجر الشرعي خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري"، حسب قناة "العربية".وأعلن المجلس العسكري في النيجر عن نيته محاكمة الرئيس المعزول، محمد بازوم، بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض الأمن الداخلي والخارجي".وقال العقيد ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى الآن الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة، بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230814/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلن-استعداده-بدء-محادثات-مع-إيكواس-1080037739.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/وفد-من-علماء-نيجيريا-يؤكد-الاتفاق-مع-المجلس-العسكري-في-النيجر-على-ضرورة-حل-الأزمة-سلميا-1080030601.html
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النيجر, أخبار النيجر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"إيكواس": مصدومون من محاولة المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة

16:55 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOرئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء اليوم الاثنين، "محاولات المجلس العسكري في النيجر توجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المعزول محمد بازوم".
وأعربت "إيكواس"، في بيان لها، عن "قلقها وصدمتها من محاولة المجلس العسكري في النيجر تجاه الرئيس بازوم"، مؤكدة أن "محاولة محاكمة رئيس النيجر الشرعي خطوة استفزازية جديدة من المجلس العسكري"، حسب قناة "العربية".
وأعلن المجلس العسكري في النيجر عن نيته محاكمة الرئيس المعزول، محمد بازوم، بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض الأمن الداخلي والخارجي".
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
المجلس العسكري في النيجر يعلن استعداده بدء محادثات مع "إيكواس"
03:23 GMT
وقال العقيد ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى الآن الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة، بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
وفد من علماء نيجيريا يؤكد الاتفاق مع المجلس العسكري في النيجر على ضرورة حل الأزمة سلميا
أمس, 14:36 GMT
ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
وتعد النيجر مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا. وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذه الدولة الأفريقية تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.
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