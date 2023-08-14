https://sputnikarabic.ae/20230814/افتتاح-منتدى-آرميا---2023-وشويغو-يتفقد-الأسلحة-الجديدة-المعروضة-فيديو-1080047783.html
افتتاح منتدى "آرميا - 2023" وشويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المعروضة... فيديو
افتتاح منتدى "آرميا - 2023" وشويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المعروضة... فيديو
افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:08+0000
2023-08-14T10:08+0000
2023-08-14T10:15+0000
آرميا 2023
روسيا
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وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.
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افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
2023-08-14T10:08+0000
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آرميا 2023, روسيا, видео
افتتاح منتدى "آرميا - 2023" وشويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المعروضة... فيديو
10:08 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، بحضور دولي كبير، حيث تكشف الشركات الروسية المصنعة للسلاح عن أحدث ابتكاراتها الجديدة ومشاريعها المستقبلية الفريدة.
وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.
وقال شويغو، خلال جولته، إن "المعدات الغربية التي روج لها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".