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https://sputnikarabic.ae/20230814/البحرية-الروسية-بصدد-الحصول-على-ما-لا-يقل-عن-5-سفن-جديدة-العام-الجاري-1080037328.html
البحرية الروسية بصدد الحصول على ما لا يقل عن 5 سفن جديدة العام الجاري
البحرية الروسية بصدد الحصول على ما لا يقل عن 5 سفن جديدة العام الجاري
أعلن أليكسي رحمانوف، رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، اليوم الاثنين، أن الأسطول البحري الروسي سوف يحصل على خمس سفن جديدة على الأقل بحلول نهاية العام... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T01:17+0000
2023-08-14T01:17+0000
روسيا
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وأشار رحمانوف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه تم تسليم ثلاث سفن هذا العام، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة على سفينة واحدة. ومن المتوقع أن يتم تسليم خمس سفن إضافية على الأقل بحلول نهاية العام.وفي وقت سابق، كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، ليلة السبت الماضي، عن أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.وأضاف المصدر أن "مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة"، مشيرا إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت"، وأكد المصدر أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".وفي إطار أنشطة البحرية الروسية، أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، أمس الأحد، وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس/ آب، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, رصد عسكري, الأخبار

البحرية الروسية بصدد الحصول على ما لا يقل عن 5 سفن جديدة العام الجاري

01:17 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورسفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام "Buyan-M"
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلن أليكسي رحمانوف، رئيس الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، اليوم الاثنين، أن الأسطول البحري الروسي سوف يحصل على خمس سفن جديدة على الأقل بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار رحمانوف في تصريحه لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه تم تسليم ثلاث سفن هذا العام، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة على سفينة واحدة. ومن المتوقع أن يتم تسليم خمس سفن إضافية على الأقل بحلول نهاية العام.
وفي وقت سابق، كشف مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، ليلة السبت الماضي، عن أن البوارج الروسية التي ترسو قبالة السواحل السورية، أطلقت مجموعة من الصواريخ الدقيقة باتجاه مواقع تابعة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.
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وأضاف المصدر أن "مواقع التنظيم الإرهابي، التي تم استهدافها تقع بين باديتي حمص وحماة"، مشيرا إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة متقاطعة مع عمليات استطلاع واسعة أجرتها القوات الجوية الروسية، تم تدمير أحد مقرات تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) بين باديتي حماة وحمص، بعد منتصف ليلة السبت"، وأكد المصدر أن "الاستهداف الصاروخي المركز تم عبر منصات أحد البوارج الروسية المتواجدة قبالة السواحل السورية".
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وفي إطار أنشطة البحرية الروسية، أوقف طاقم السفينة "فاسيلي بيكوف" التابعة للبحرية الروسية بالقوة سفينة الشحن "سوكرا أوكان"، التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، أمس الأحد، وأكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه "بعد التفتيش، واصلت السفينة التحرك إلى ميناء الوصول".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 13 أغسطس/ آب، حوالي الساعة 06:40 بتوقيت موسكو، في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، اكتشفت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، سفينة شحن الحبوب "سوكرا أوكان"، التي تحمل علو بالاو، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني، ولم يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة أوتوماتيكية من السفينة الحربية الروسية لإجبار السفينة على التوقف".
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