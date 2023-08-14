https://sputnikarabic.ae/20230814/الجيش-الأوكراني-نخشى-من-هجوم-روسي-على-كييف-1080047641.html
الجيش الأوكراني: نخشى من هجوم روسي على كييف
الجيش الأوكراني: نخشى من هجوم روسي على كييف
كشف قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن القوات الأوكرانية تخشى شن هجوم روسي جديد على كييف، لذا فهي تحاول زيادة قدراتها القتالية في هذا الاتجاه. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:18+0000
2023-08-14T10:18+0000
2023-08-14T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062185573_0:958:2047:2109_1920x0_80_0_0_79ac6a5a791fb38efdf18ed49e3c08bd.jpg
وقال سيرغي نايف: "لم يستبعد أحد إطلاق هجوم ثاني على كييف... مثل هذا الاحتمال موجود، لكنه في الوقت الحالي، غير مدعوم بالقوى والوسائل".وأشار نايف إلى أن "القيادة العسكرية الأوكرانية تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الاستعداد القتالي لقواتها في اتجاه كييف، كما يشارك ممثلو الإدارات العسكرية الإقليمية في هذا العمل".بحسب القائد الأعلى: "الهدف النهائي للعملية، هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/إعلام-فشل-الهجوم-المضاد-وقرارات-زيلينسكي-الخاطئة-تسبب-انقسام-أوكرانيا-1080045655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062185573_0:766:2047:2301_1920x0_80_0_0_fd03ee29b22c56a2e6dccbd1b0a97717.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الجيش الأوكراني: نخشى من هجوم روسي على كييف
10:18 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
كشف قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن القوات الأوكرانية تخشى شن هجوم روسي جديد على كييف، لذا فهي تحاول زيادة قدراتها القتالية في هذا الاتجاه.
وقال سيرغي نايف: "لم يستبعد أحد إطلاق هجوم ثاني على كييف... مثل هذا الاحتمال موجود، لكنه في الوقت الحالي، غير مدعوم بالقوى والوسائل".
وأضاف في مقابلة مع قناة "RBC-Ukraine" الأوكرانية: "لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث في المستقبل. كل شيء سيعتمد على صنع القرار أولا، وتوفير القوات والوسائل ثانيا".
وأشار نايف إلى أن "القيادة العسكرية الأوكرانية تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الاستعداد القتالي لقواتها في اتجاه كييف، كما يشارك ممثلو الإدارات العسكرية الإقليمية في هذا العمل".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الروسية تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، وابتداء من 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت المهام الرئيسية للمرحلة الأولى ، لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية الأوكرانية".
بحسب القائد الأعلى: "الهدف النهائي للعملية، هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.