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الحرس الثوري الإيراني يتوعد منفذي "هجوم شيراز الإرهابي" برد حاسم وحازم
الحرس الثوري الإيراني يتوعد منفذي "هجوم شيراز الإرهابي" برد حاسم وحازم
اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "عدة أجهزة استخبارات أجنبية بالوقوف وراء حادثة "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T14:54+0000
2023-08-14T14:54+0000
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وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن "رد إيران على هذا الهجوم سيكون حاسما وحازما"، مؤكدا "اعتقال عدد من المشتبه بهم الذين شاركوا في الحادثة".وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
https://sputnikarabic.ae/20230814/السفارة-الروسية-تعرب-عن-تعازيها-لإيران-بضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-مدينة-شيراز-1080040056.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يتوعد منفذي "هجوم شيراز الإرهابي" برد حاسم وحازم

14:54 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / MOHAMMADREZA DEHDARIثقوب رصاص في موقع هجوم إطلاق نار على ضريح شاه جراغ الإيراني في مدينة شيراز، إيران، 13 أغسطس/ آب 2023
ثقوب رصاص في موقع هجوم إطلاق نار على ضريح شاه جراغ الإيراني في مدينة شيراز، إيران، 13 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / MOHAMMADREZA DEHDARI
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اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "عدة أجهزة استخبارات أجنبية بالوقوف وراء حادثة "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، إن "رد إيران على هذا الهجوم سيكون حاسما وحازما"، مؤكدا "اعتقال عدد من المشتبه بهم الذين شاركوا في الحادثة".
وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم في التورط بالهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأحد، واستهدف مسجد وضريح "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
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