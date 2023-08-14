https://sputnikarabic.ae/20230814/الخارجية-الإيرانية-تطوير-وتحسين-العلاقات-مع-مصر-على-أجندتنا-1080076657.html

الخارجية الإيرانية: تطوير وتحسين العلاقات مع مصر على أجندتنا

الخارجية الإيرانية: تطوير وتحسين العلاقات مع مصر على أجندتنا

رحّبت وزارة الخارجية الإيرانية مجددا، اليوم الاثنين، بعودة العلاقات الإيرانية المصرية إلى أعلى مستوى. 14.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-14T16:09+0000

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وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في احتفال بمناسبة "يوم الصحفي" في وزارة الخارجية، إن "تطوير العلاقات مع مصر وتحسينها على أجندة الخارجية الإيرانية"، مشيرا للرسالة التي نقلها سلطان عمان لطهران من القاهرة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قد قال، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران"، متوقعًا التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء.وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، منوّها أنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) والذي رحب به أيضا".من جهته، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عيّنت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية، علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230702/طهران-تنفي-تأكيد-خطوات-مرتقبة-على-صعيد-استئناف-العلاقات-مع-مصر-1078663181.html

https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-الدولة-العربية-التي-انطلق-منها-أول-تعاون-ومحادثات-مع-مصر-1079206537.html

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