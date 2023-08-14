https://sputnikarabic.ae/20230814/الخارجية-الإيرانية-عبد-اللهيان-سيزور-السعودية-قريبا-1080056557.html
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان سيزور السعودية قريبا
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان سيزور السعودية قريبا
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:35+0000
2023-08-14T11:35+0000
2023-08-14T11:35+0000
السعودية
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم".كما أشار إلى أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وبشأن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، أكّد كنعاني أن "إعادة الافتتاح الرسمية يجب أن تعلن من قبل الحكومة السعودية".لكنه سارع بإضافة أن "السفارة والقنصلية السعودية بدأتا العمل رسميا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين، وبناء على مذكرة رسمية من الجانب السعودي".وقال إنه "فيما يتعلق بالافتتاح الرسمي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجانب السعودي أيضا".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، قبل عدة أيام، أن "سفارة المملكة العربية السعودية لدى بلادها قد بدأت أعمالها رسميا في طهران، منذ يوم الأحد الموافق 6 من شهر أغسطس/ آب الجاري".وكان وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-إلى-السعودية-يمكن-إجراؤها-في-فترة-زمنية-مناسبة-1078928975.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/وزير-الخارجية-السعودي-سنقدم-التسهيلات-اللازمة-للحجاج-الإيرانيين-ولإعادة-فتح-السفارة-في-الرياض-1076145112.html
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6733244d653332411c3db7c233b9452d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان سيزور السعودية قريبا
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمملكة العربية السعودية، سيتم التخطيط لها في الوقت المناسب، في إطار الإرادة السياسية للبلدين".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، أن "العلاقات بين السعودية وإيران في تقدم".
كما أشار إلى أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى المملكة العربية السعودية، ستتم قريبا"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وبشأن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران
وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، أكّد كنعاني أن "إعادة الافتتاح الرسمية يجب أن تعلن من قبل الحكومة السعودية".
لكنه سارع بإضافة أن "السفارة والقنصلية السعودية بدأتا العمل رسميا، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين، وبناء على مذكرة رسمية من الجانب السعودي".
وقال إنه "فيما يتعلق بالافتتاح الرسمي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجانب السعودي أيضا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، قبل عدة أيام، أن "سفارة المملكة العربية السعودية لدى بلادها قد بدأت أعمالها رسميا في طهران، منذ يوم الأحد الموافق 6 من شهر أغسطس/ آب الجاري".
وكان وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.
وأعلنت السعودية وإيران
، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.