https://sputnikarabic.ae/20230814/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرات-مسيرة-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--1080056869.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T11:33+0000
2023-08-14T11:33+0000
2023-08-14T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 14 أغسطس(آب) في حوالي الساعة 12:15 و12:45 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا".وتابع البيان: "تم اكتشاف وتدمير المسيرات الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-ديرا-في-خيرسون-1080047915.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة بيلغورود
11:33 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 14 أغسطس(آب) في حوالي الساعة 12:15 و12:45 بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد أهداف في روسيا".
وتابع البيان: "تم اكتشاف وتدمير المسيرات الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فوق مقاطعة بيلغورود ولم تقع إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات من دون طيار
، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.