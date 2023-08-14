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https://sputnikarabic.ae/20230814/السفارة-الروسية-تعرب-عن-تعازيها-لإيران-بضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-مدينة-شيراز-1080040056.html
السفارة الروسية تعرب عن تعازيها لإيران بضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
السفارة الروسية تعرب عن تعازيها لإيران بضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
أعربت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم الاثنين، عن تعازيها لقيادة وشعب إيران، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد وضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T07:44+0000
2023-08-14T07:45+0000
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وجاء في بيان السفارة الروسية، الذي نشر عبر "تلغرام": "نعرب عن خالص تعازينا لقيادة إيران وشعبها، على مأساة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه شيراغ في شيراز".وأضاف البيان: "يدين الجانب الروسي ذلك الهجوم بشدة، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا".وأعربت السفارة عن أملها في معاقبة مرتكبي الهجوم، مؤكدة على استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب.وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
https://sputnikarabic.ae/20230813/داعش-يتبنى-الهجوم-الذي-استهدف-مرقد-ديني-في-شيراز-جنوبي-إيران-1080034614.html
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العالم

السفارة الروسية تعرب عن تعازيها لإيران بضحايا الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

07:44 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 07:45 GMT 14.08.2023)
© AP Photo / Vahid Salemiلوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعربت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم الاثنين، عن تعازيها لقيادة وشعب إيران، بضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد وضريح شاه شيراغ في مدينة شيراز.
وجاء في بيان السفارة الروسية، الذي نشر عبر "تلغرام": "نعرب عن خالص تعازينا لقيادة إيران وشعبها، على مأساة الهجوم الإرهابي على ضريح شاه شيراغ في شيراز".
وأضاف البيان: "يدين الجانب الروسي ذلك الهجوم بشدة، ويعرب عن أعمق تعازيه لأسر الضحايا".
هجوم مسلح استهدف مزار شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
"داعش" يتبنى الهجوم الذي استهدف مرقدا دينيا جنوبي إيران
أمس, 18:24 GMT
وأعربت السفارة عن أملها في معاقبة مرتكبي الهجوم، مؤكدة على استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع طهران في مكافحة الإرهاب.
وأعلن التلفزيون الإيراني، أمس الأحد، عن تبني تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الهجوم الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "شخص قُتل وجرح 8 آخرين إثر إطلاق نار من قبل إرهابي داخل مرقد شاه جراغ في شيراز"، مشيرة إلى أن "الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT
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