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https://sputnikarabic.ae/20230814/الصين-بعد-تعرض-مواطنيها-لهجوم-في-باكستان-لن-تنجح-أي-محاولة-لإفساد-صداقة-البلدين-1080075264.html
الصين بعد تعرض مواطنيها لهجوم في باكستان: لن تنجح أي محاولة لإفساد صداقة البلدين
الصين بعد تعرض مواطنيها لهجوم في باكستان: لن تنجح أي محاولة لإفساد صداقة البلدين
أكدت الصين، اليوم الاثنين، على قوة العلاقة مع باكستان، بعد حادث تعرضت فيه قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم، قرب مركز شرطة جوادر، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:31+0000
2023-08-14T15:31+0000
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وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، على أن "بكين ستواصل العمل مع باكستان للحماية المشتركة من تهديدات الإرهاب ومكافحتها، وحماية سلامة الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصينية في باكستان بشكل فعال".وأردف: "لن تنجح أي محاولة لتخريب الصداقة بين الصين وباكستان، والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان".يشار إلى أن قافلة مكونة من 3 سيارات دفع رباعي وشاحنة صغيرة، جميعها مضادة للرصاص، تقل 23 صينيا تعرضت للهجوم قرب مركز شرطة جوادر في باكستان، صباح أمس الأحد.وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد انفجرت عبوة ناسفة أثناء عبور القافلة وأُطلق الرصاص على الشاحنة، ما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الهجوم.وأصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي في باكستان، تحذيرا لرعاياها بعد الحادث، وحثت المواطنين على توخي الحذر الشديد والابتعاد عن التجمعات الواسعة النطاق بسبب الوضع الأمني الخطير".
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الصين, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين بعد تعرض مواطنيها لهجوم في باكستان: لن تنجح أي محاولة لإفساد صداقة البلدين

15:31 GMT 14.08.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكدت الصين، اليوم الاثنين، على قوة العلاقة مع باكستان، بعد حادث تعرضت فيه قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم، قرب مركز شرطة جوادر، في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، على أن "بكين ستواصل العمل مع باكستان للحماية المشتركة من تهديدات الإرهاب ومكافحتها، وحماية سلامة الأفراد والمؤسسات والمشاريع الصينية في باكستان بشكل فعال".
وأردف: "لن تنجح أي محاولة لتخريب الصداقة بين الصين وباكستان، والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان".
يشار إلى أن قافلة مكونة من 3 سيارات دفع رباعي وشاحنة صغيرة، جميعها مضادة للرصاص، تقل 23 صينيا تعرضت للهجوم قرب مركز شرطة جوادر في باكستان، صباح أمس الأحد.
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وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد انفجرت عبوة ناسفة أثناء عبور القافلة وأُطلق الرصاص على الشاحنة، ما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.
وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الهجوم.
وأصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي في باكستان، تحذيرا لرعاياها بعد الحادث، وحثت المواطنين على توخي الحذر الشديد والابتعاد عن التجمعات الواسعة النطاق بسبب الوضع الأمني الخطير".
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