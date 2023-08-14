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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذيفتين-عنقوديتين-1080037873.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T03:39+0000
2023-08-14T03:39+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي ، في الساعة 5.50 على التجمع السكني نيتيلوفو - مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي)، وتم إطلاق قذفيتين( عنقودية) من عيار 155 ملم".وزودت الولايات المتحدة والدول الغربية، نظام كييف بمدافع من عيار 155 مليمترا؛ وتستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت جريمة حرب من خلال إدراج ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية في حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، مؤكدًا أن واشنطن تزيد من مستوى المخاطر، في سعيها لتزويد كييف بأسلحة فتاكة بشكل متزايد.وأضاف: "مع زيادة نقص الذخيرة لأنظمة المدفعية على النمط الغربي في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتكبت واشنطن جريمة حرب من خلال تضمين الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية في حزمة المساعدات".وأشار الوزير إلى أنه في مايو/أيار، تم نقل صواريخ "ستروم شداو" الطويلة المدى إلى أوكرانيا، والآن "تعمل دول الناتو بنشاط على قضية نقل مقاتلات "إف-16" إلى كييف".يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/الصين-تعتبر-تزويد-أمريكا-نظام-كييف-بذخائر-عنقودية-أمر-غير-مسؤول-1079341362.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين

03:39 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الاثنين أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك في الجمهورية باستخدام "قذيفتين عنقوديتين" من عيار 155 ملم.
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي ، في الساعة 5.50 على التجمع السكني نيتيلوفو - مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي)، وتم إطلاق قذفيتين( عنقودية) من عيار 155 ملم".
وزودت الولايات المتحدة والدول الغربية، نظام كييف بمدافع من عيار 155 مليمترا؛ وتستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
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وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت جريمة حرب من خلال إدراج ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية في حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا، مؤكدًا أن واشنطن تزيد من مستوى المخاطر، في سعيها لتزويد كييف بأسلحة فتاكة بشكل متزايد.
وقال: "الولايات المتحدة ترفع المخاطر باستمرار، وتسعى من حلفائها لتزويد المزيد من الأسلحة البعيدة المدى والقاتلة".
وأضاف: "مع زيادة نقص الذخيرة لأنظمة المدفعية على النمط الغربي في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتكبت واشنطن جريمة حرب من خلال تضمين الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية في حزمة المساعدات".
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وأشار الوزير إلى أنه في مايو/أيار، تم نقل صواريخ "ستروم شداو" الطويلة المدى إلى أوكرانيا، والآن "تعمل دول الناتو بنشاط على قضية نقل مقاتلات "إف-16" إلى كييف".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
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