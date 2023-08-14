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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-ديرا-في-خيرسون-1080047915.html
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
أفادت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة نوفوكاخوفكا، بأن القوات الأوكرانية هاجمت ديرا في كورسونكا في منطقة خيرسون. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:22+0000
2023-08-14T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت السلطات في بيانها، أن "سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون أم الرب قد دُمر"، وعلى وجه الخصوص، أدى القصف بقذائف الهاون، في الصباح، إلى إلحاق أضرار بكتلة الدير".وأشار البيان إلى أن "قذيفة أصابت مدرسة في القرية، حيث أصيب الطابق الثاني من المبنى بأضرار".وشددت السلطات على أنه "تم الإبلاغ عن سقوط ست قذائف معادية، ولم تقع إصابات، والتحقيقات جارية".أصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذيفتين-عنقوديتين-1080037873.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون

10:22 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Irina Gerashchenkoأصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص.
أصبح دير دونيتسك الأيبري المقدس، الذي عانى من القصف، دليلاً على البربرية الأوكرانية. في خريف عام 2014، بدأ جيش جمهورية دونيتسك الشعبية بتحرير مطار دونيتسك القريب من الدير. في ذلك الوقت تعرض الدير والمقبرة لقصف مدفعي (من جانب مبنى المطار الجديد، الذي كان في ذلك الوقت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية)، بما في ذلك القذائف الحارقة. تضررت المقبرة بشكل خاص. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Irina Gerashchenko
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أفادت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة نوفوكاخوفكا، بأن القوات الأوكرانية هاجمت ديرا في كورسونكا في منطقة خيرسون.
وأوضحت السلطات في بيانها، أن "سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون أم الرب قد دُمر"، وعلى وجه الخصوص، أدى القصف بقذائف الهاون، في الصباح، إلى إلحاق أضرار بكتلة الدير".
وأشار البيان إلى أن "قذيفة أصابت مدرسة في القرية، حيث أصيب الطابق الثاني من المبنى بأضرار".
وشددت السلطات على أنه "تم الإبلاغ عن سقوط ست قذائف معادية، ولم تقع إصابات، والتحقيقات جارية".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين
03:39 GMT
أصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMT
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