https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تقصف-ديرا-في-خيرسون-1080047915.html
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
أفادت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة نوفوكاخوفكا، بأن القوات الأوكرانية هاجمت ديرا في كورسونكا في منطقة خيرسون. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:22+0000
2023-08-14T10:22+0000
2023-08-14T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت السلطات في بيانها، أن "سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون أم الرب قد دُمر"، وعلى وجه الخصوص، أدى القصف بقذائف الهاون، في الصباح، إلى إلحاق أضرار بكتلة الدير".وأشار البيان إلى أن "قذيفة أصابت مدرسة في القرية، حيث أصيب الطابق الثاني من المبنى بأضرار".وشددت السلطات على أنه "تم الإبلاغ عن سقوط ست قذائف معادية، ولم تقع إصابات، والتحقيقات جارية".أصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذيفتين-عنقوديتين-1080037873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تقصف ديرا في خيرسون
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أفادت الخدمة الصحفية لإدارة منطقة نوفوكاخوفكا، بأن القوات الأوكرانية هاجمت ديرا في كورسونكا في منطقة خيرسون.
وأوضحت السلطات في بيانها، أن "سطح أحد المباني في منطقة دير كورسون أم الرب قد دُمر
"، وعلى وجه الخصوص، أدى القصف بقذائف الهاون، في الصباح، إلى إلحاق أضرار بكتلة الدير".
وأشار البيان إلى أن "قذيفة أصابت مدرسة في القرية، حيث أصيب الطابق الثاني من المبنى بأضرار".
وشددت السلطات على أنه "تم الإبلاغ عن سقوط ست قذائف معادية
، ولم تقع إصابات، والتحقيقات جارية".
أصبحت منطقة خيرسون جزءًا من روسيا، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد استفتاء، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، التي يقع 75% من أراضيها تحت سيطرة روسيا
، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة قوات كييف.