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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تأسر-6-مظليين-أوكرانيين-1080075041.html
القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين
القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين
أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة "الجنوب" الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:35+0000
2023-08-14T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانييناقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
https://sputnikarabic.ae/20230728/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-عسكري-أوكراني-وتأسر-من-بداخله-فيديو-1079500046.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين

15:35 GMT 14.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Libkos
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أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة "الجنوب" الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".
وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية مجوقلة تسيطر على مقر عسكري أوكراني وتأسر من بداخله... فيديو
28 يوليو, 09:35 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانيين
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
اقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMT
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