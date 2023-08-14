https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تأسر-6-مظليين-أوكرانيين-1080075041.html
القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين
القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين
أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة "الجنوب" الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T15:35+0000
2023-08-14T15:35+0000
2023-08-14T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية تأسر 5 جنود أوكرانييناقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
https://sputnikarabic.ae/20230728/قوات-روسية-مجوقلة-تسيطر-على-مقر-عسكري-أوكراني-وتأسر-من-بداخله-فيديو-1079500046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين
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أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة "الجنوب" الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا".
وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن "جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.