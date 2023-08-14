عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-إنتاج-وتخزين-القوارب-المسيرة-في-أوكرانيا--عاجل-1080062774.html
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:56+0000
2023-08-14T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:30:1196:702_1920x0_80_0_0_e46ae5eafa6cf017b88dffeadcde9e12.jpg
وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة الروسية شنت، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية".وقالت الدفاع: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".وبحسب بيان الدفاع، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين من طراز "هيمارس".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-نظام-قيادة-وتحكم-جديد-في-منتدى-آرميا---2023--1080059990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_44e0583c7d2ad18517e48f54305c6e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا

12:56 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في الهجمات الإرهابية.
وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة الروسية شنت، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية".

وأضاف بيان الدفاع: "هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".

وقالت الدفاع: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
منتجات مجمع ألماز - أنتي للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
الكشف عن نظام قيادة وتحكم جديد في منتدى "آرميا - 2023"
12:31 GMT
وبحسب بيان الدفاع، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين من طراز "هيمارس".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала