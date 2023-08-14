https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-إنتاج-وتخزين-القوارب-المسيرة-في-أوكرانيا--عاجل-1080062774.html
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:56+0000
2023-08-14T12:56+0000
2023-08-14T13:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة الروسية شنت، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية".وقالت الدفاع: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".وبحسب بيان الدفاع، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين من طراز "هيمارس".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-نظام-قيادة-وتحكم-جديد-في-منتدى-آرميا---2023--1080059990.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
12:56 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت ليلًا مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في الهجمات الإرهابية.
وقالت الوزارة إن "القوات المسلحة الروسية شنت، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية".
وأضاف بيان الدفاع: "هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".
وقالت الدفاع: "تم تدمير 28 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
وبحسب بيان الدفاع، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراض صاروخين من طراز "هيمارس".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.