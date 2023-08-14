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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك-1080063391.html
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 240 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:12+0000
2023-08-14T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق أوروجنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 240 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعين من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-إنتاج-وتخزين-القوارب-المسيرة-في-أوكرانيا--عاجل-1080062774.html
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روسيا

القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك

13:12 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 240 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق أوروجنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مراكز إنتاج وتخزين القوارب المسيرة في أوكرانيا
12:56 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 240 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعين من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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