https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للقوات-الأوكرانية-جنوبي-دونيتسك-1080063391.html
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 240 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:12+0000
2023-08-14T13:12+0000
2023-08-14T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق أوروجنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 240 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعين من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230814/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-إنتاج-وتخزين-القوارب-المسيرة-في-أوكرانيا--عاجل-1080062774.html
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روسيا
القوات الروسية توجه "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك
13:12 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية وجهت "ضربة قاسية" للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 240 جنديا أوكرانيا على اتجاه جنوبي دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، هزمت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق أوروجنوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه ما يصل إلى 240 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعين من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع من طراز "سيزار" فرنسي الصنع.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.