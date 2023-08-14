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https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-نماذج-مطاطية-لمدرعات-روسية-هدفها-خداع-وتشتيت-العدو-فيديو-1080062380.html
الكشف عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو... فيديو
الكشف عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو... فيديو
كُشف خلال منتدى "آرميا - 2023" عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة. 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T13:03+0000
2023-08-14T13:03+0000
آرميا 2023
روسيا
رصد عسكري
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وتهدف هذه النماذج الوهمية إلى تشتيت القوات المعادية وتجنيب القوات الروسية العاملة في أرض المعركة من عمليات الاستهداف، عن طريق خداع قوات العدو بالنماذج المطاطية.وتظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة "تي - 80" ومنظومة "بانتسير- إس" للدفاع الجوي الروسي صُممت بهدف خداع العدو.ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدًا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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آرميا 2023, روسيا, رصد عسكري
آرميا 2023, روسيا, رصد عسكري

الكشف عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو... فيديو

13:03 GMT 14.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "آرميا 2023"
منتدى آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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كُشف خلال منتدى "آرميا - 2023" عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية صُممت خصصيًا لهدف تشتيت وخداع القوات المعادية في ظروف المعركة الحقيقة.
وتهدف هذه النماذج الوهمية إلى تشتيت القوات المعادية وتجنيب القوات الروسية العاملة في أرض المعركة من عمليات الاستهداف، عن طريق خداع قوات العدو بالنماذج المطاطية.
وتظهر صور لنماذج مطاطية من الدبابة "تي - 80" ومنظومة "بانتسير- إس" للدفاع الجوي الروسي صُممت بهدف خداع العدو.
ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدًا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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