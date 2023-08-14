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بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230814/بوتين-80-مؤسسة-تعرض-منتجاتها-في-مندى-آرميا---2023---عاجل-1080048131.html
بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:14+0000
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روسيا
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افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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روسيا, видео
روسيا, видео

بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل

10:14 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 14.08.2023)
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:33 GMT
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