https://sputnikarabic.ae/20230814/بوتين-80-مؤسسة-تعرض-منتجاتها-في-مندى-آرميا---2023---عاجل-1080048131.html
بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023". 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T10:14+0000
2023-08-14T10:14+0000
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روسيا
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افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا -2023"
2023-08-14T10:14+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, видео
بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا - 2023" - عاجل
10:14 GMT 14.08.2023 (تم التحديث: 10:19 GMT 14.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى "آرميا – 2023".